Si vous avez un doute quant aux effets du bouclage ou du lissage de vos cheveux avec votre brosse coiffante Philips, veuillez lire nos conseils ci-dessous.
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Utilisation d'appareils coiffants à haute température
Les appareils coiffants comme les boucleurs et les lisseurs montent à des températures élevées pour redonner forme à vos cheveux. Utilisés trop souvent, ces appareils peuvent abîmer vos cheveux et entraîner la formation de fourches. Nous vous conseillons d'octroyer au moins un jour de repos à vos cheveux entre chaque utilisation.
Utilisation de produits de soin des cheveux
Nous vous recommandons de prendre particulièrement soin de vos cheveux lors de l'utilisation d'appareils coiffants. Vous pouvez appliquer un spray ou un sérum de protection contre la chaleur sur vos cheveux avant d'utiliser votre brosse coiffante Philips.
Assurez-vous de bien lire l'étiquette de ces produits pour vérifier s'ils peuvent être utilisés en combinaison avec des appareils à haute température.
Vous pouvez également utiliser un après-shampooing, car cela empêche vos cheveux de se dessécher.
Gardez votre appareil coiffant propre
Veillez à garder votre brosse coiffante Philips propre et à bien l'entretenir. Avant de nettoyer votre lisseur ou boucleur, assurez-vous qu'il n'est pas chaud. Pour des instructions de nettoyage détaillées, reportez-vous à votre manuel d'utilisation ou appelez-nous pour obtenir de l'aide.