Vous pouvez remplir votre Airfryer Philips jusqu'au niveau « MAX » du panier. La quantité MAX dépend du type d'aliment que vous souhaitez cuire et de la taille de votre Airfryer Philips. Vous trouverez plus d'informations ci-dessous.
Quelle quantité de nourriture puis-je préparer dans mon Airfryer Philips ?
Publié le 16 octobre 2024
Pommes de terre ou frites
Le panier de votre Airfryer Philips peut contenir entre 500 et 2 000 grammes de frites maximum, selon le modèle de votre Airfryer. Pour des résultats optimaux, remplissez le panier jusqu'aux 2/3 de l'indication maximale. Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle d'Airfryer dans votre manuel d'utilisation et dans l'application HomeID. Pour consulter ou télécharger le manuel d'utilisation, recherchez la référence de votre modèle sur l'autocollant apposé sous votre appareil et rendez-vous sur www.philips.com/support.
Volaille ou viande (entier ou en morceaux)
Selon votre modèle, votre Airfryer peut préparer, par exemple, du pain de viande ou un poulet entier pour un poids maximal compris entre 800 et 2 500 grammes. En général, vous pouvez répartir une couche de viande, de volaille, etc. sur le fond du panier de votre Airfryer. Assurez-vous que le fond du panier n'est pas complètement recouvert pour que l'air chaud puisse toujours circuler autour des ingrédients afin de les cuire de manière uniforme. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'application HomeID ou votre manuel d'utilisation. Pour trouver le manuel d'utilisation, reportez-vous au numéro de modèle de votre Airfryer, au bas de votre appareil, puis rendez-vous sur www.philips.com/support.
Légumes farcis, en-cas ou aliments fragiles
Lorsque vous préparez des légumes farcis, des amuse-gueules fourrés ou d'autres aliments fragiles, répartissez-les en une couche au fond du panier de votre Airfryer. Veillez à laisser suffisamment d'espace entre les ingrédients pour pouvoir les manipuler à l'aide d'une pince.
Gâteaux, quiches, muffins ou pain
Utilisez un moule ou un plat adapté au panier et à la cuve de votre Airfryer tout en laissant un peu d'espace sur les côtés pour permettre à l'air de circuler.
Ne remplissez les plaques ou les moules qu'à mi-hauteur maximum car la pâte gonfle lors de la friture. Si vous versez trop de pâte sur la plaque ou dans le moule, la pâte risque de toucher l'élément chauffant de votre Airfryer et le haut de la préparation pourrait brûler.
Les solutions ci-dessus vous ont-elles permis de résoudre le problème ? Si ce n'est pas le cas, contactez-nous pour obtenir de l'aide.
Ne remplissez les plaques ou les moules qu'à mi-hauteur maximum car la pâte gonfle lors de la friture. Si vous versez trop de pâte sur la plaque ou dans le moule, la pâte risque de toucher l'élément chauffant de votre Airfryer et le haut de la préparation pourrait brûler.
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