Le panier de votre Airfryer Philips peut contenir entre 500 et 2 000 grammes de frites maximum, selon le modèle de votre Airfryer. Pour des résultats optimaux, remplissez le panier jusqu'aux 2/3 de l'indication maximale. Vous trouverez plus d'informations sur votre modèle d'Airfryer dans votre manuel d'utilisation et dans l'application HomeID. Pour consulter ou télécharger le manuel d'utilisation, recherchez la référence de votre modèle sur l'autocollant apposé sous votre appareil et rendez-vous sur www.philips.com/support.

Volaille ou viande (entier ou en morceaux)