Où se trouve le numéro de modèle/série sur Airfryer de Philips ?

Les numéros de modèle et de série figurent sur l'étiquette ou les étiquettes collées sous votre Airfryer Philips. Pour plus d'informations et d'exemples, lisez notre article ci-dessous.

Remarque : Veillez à ce que le panier et/ou la cuve ne tombent pas lorsque vous retournez l'appareil.

Référence du modèle Le numéro de modèle (ou la référence) se trouve dans le coin supérieur gauche de l'étiquette signalétique et commence par HD9xxx (ou RI9xxx au Brésil). Pour obtenir des informations spécifiques à votre Airfryer, vous devez donner son numéro de modèle sur le site www.philips.com, dans l'application HomeID ou lorsque vous nous contactez sur la page www.philips.com/contact pour obtenir de l'aide.