Aliments pouvant être préparés dans l'Airfryer

Votre Airfryer Philips vous permet de frire, rôtir, griller, cuire, dorer, et bien plus encore. Pour une simplicité maximale, vous pouvez cuire des surgelés et réchauffer des aliments que vous avez déjà préparés. Lisez plus bas pour en savoir plus :



Plats de viande et de poisson : Le poulet, le bœuf, le poisson et de nombreux autres plats d'ordinaire frits, grillés ou rôtis seront délicieux préparés dans votre Airfryer Philips. Vous pouvez également préparer des aliments panés dans votre Airfryer Philips en ajoutant un peu d'huile à la panure faite maison.



Légumes : Tous les légumes qui peuvent être grillés (comme les courgettes, les épis de maïs ou les poivrons) peuvent être préparés dans votre Airfryer Philips.



Surgelés : Les en-cas surgelés peuvent être préparés dans votre Airfryer Philips. Il n'est pas nécessaire de décongeler les ingrédients avant de les cuisiner dans l'appareil. Les ingrédients surgelés nécessitent un temps de préparation légèrement plus long, mais ceci n'aura aucune conséquence sur le résultat final. Le thermostat vous permet de sélectionner le réglage optimal pour chaque ingrédient.



Pâtisseries : Vous pouvez préparer des gâteaux, tartes, muffins ainsi que du pain ou des pizzas maison dans votre Airfryer Philips.



Remarque :

vous pouvez cuire des gratins (lasagnes, par exemple) en utilisant un plat de cuisson qui tient dans le panier de l'Airfryer.

Les restes, tels que des parts de pizza ou des petits pains de la veille, peuvent être parfaitement réchauffés pour redevenir croustillants.