Les numéros de modèle et de série se situent à des emplacements différents en fonction de l'appareil de coiffage que vous utilisez. Les numéros de modèle des brosses coiffantes Philips commencent généralement par HP ou BH, suivi d'un numéro. Le numéro de série comporte 4 chiffres au format AASS (année et semaine).