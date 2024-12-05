Comment savoir si mon Philips OneBlade est complètement chargé ?

Les différents modèles de OneBlade communiquent de différentes manières leur état de charge. Reportez-vous aux informations ci-dessous, selon la description qui correspond le mieux à votre modèle.



Remarque : cet article inclut des conseils pour tous les modèles OneBlade. Reportez-vous aux sous-titres pour identifier les informations pertinentes pour votre modèle. Si votre modèle est visuellement différent de celui illustré sur l'image (par exemple, s'il est d'une couleur différente) mais présente les mêmes caractéristiques, les informations restent valables.

Mon OneBlade est doté d'un anneau lumineux. L'anneau lumineux du manche de votre OneBlade clignote pendant la charge et s'allume en continu lorsque l'appareil est complètement chargé. L'anneau lumineux s'éteint au bout de 30 minutes une fois votre OneBlade entièrement chargé, afin d'économiser de l'énergie.



En cas de connexion Bluetooth, l'application OneBlade indique le pourcentage précis du niveau de charge de la batterie.

Mon OneBlade est doté d'un voyant au niveau du manche. Plusieurs modèles de OneBlade sont équipés d'un seul voyant de charge sur le manche.



Si le voyant s'allume en continu dès que vous connectez votre OneBlade à une source d'alimentation, il indique uniquement que l'appareil est sous tension. Le voyant ne change pas pour indiquer que votre OneBlade est complètement chargé. Si c'est le cas de votre OneBlade, reportez-vous au manuel d'utilisation pour déterminer la durée de charge de votre appareil.



Si le voyant de sur le manche de votre OneBlade clignote lorsque vous le connectez à la source d'alimentation, il continuera à clignoter pendant la charge, puis s'allumera en continu une fois l'appareil complètement chargé. Le voyant s'éteint au bout de 30 minutes une fois votre OneBlade chargé, afin d'économiser de l'énergie.

Mon OneBlade est doté d'un voyant au niveau de l'adaptateur. Si la fiche/l'adaptateur de votre OneBlade est doté d'un voyant, celui-ci s'allume en continu lorsqu'il est connecté à la source d'alimentation et ne change pas pour indiquer que votre OneBlade est complètement chargé.



Si c'est le cas de votre OneBlade, reportez-vous au mode d'emploi pour déterminer la durée de charge de votre appareil.

Mon OneBlade indique un pourcentage de charge. Le pourcentage de charge indiqué sur le manche de votre OneBlade augmente au fur et à mesure qu'il se charge. Votre appareil est complètement chargé lorsque le pourcentage atteint 100 %.



Mon OneBlade indique 3 barres de charge. Si la batterie de votre OneBlade est faible, la barre de charge la plus basse clignote lorsque vous connectez votre appareil à une source d'alimentation. Lorsque la batterie est chargée à 1/3, la barre la plus basse s'allume en continu et la deuxième barre commence à clignoter.



Cette séquence se poursuit jusqu'à ce que les 3 barres soient allumées en continu, indiquant que votre OneBlade est complètement chargé. Les barres de charge s'éteignent au bout de 30 minutes une fois votre OneBlade chargé, afin d'économiser de l'énergie.



Mon OneBlade ne possède aucune des éléments ci-dessus. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour connaître le temps de charge recommandé pour votre modèle de OneBlade (généralement 8 heures).

Vous n'avez pas la certitude que votre OneBlade soit en train de charger ? Si vous n'avez pas la certitude que votre Philips OneBlade se charge, essayez de l'allumer lorsqu'il est connecté à la source d'alimentation. S'il ne s'allume pas, cela signifie qu'il est en cours de charge.



En effet, tous les modèles Philips OneBlade sont dotés d'une fonction de sécurité qui les empêche de s'allumer pendant la charge. Cela réduit le risque de mouiller le produit (par exemple en cas de rasage sur peau humide) lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.



Remarque : si le manche de votre modèle de OneBlade est doté d'un indicateur de charge LED ou numérique, il montre également que le produit est en cours de charge.