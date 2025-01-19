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Où se trouve le numéro de modèle/série de mon aspirateur Philips ?

Publié le 19 janvier 2025
Si vous vous demandez comment trouver le numéro de modèle et le numéro de série de votre aspirateur Philips, veuillez consulter les informations ci-dessous.

Numéro de modèle et numéro de série de votre aspirateur Philips

Vous trouverez le numéro de modèle et le numéro de série de votre aspirateur Philips sur une plaque. En fonction de votre modèle, la plaque signalétique se trouve :
  • en bas,  
  • sous le compartiment à poussière,
  • à l'arrière de l'aspirette ou
  • derrière le réservoir d'eau de l'appareil.
Le numéro de modèle se trouve généralement dans le coin supérieur gauche. Il commence par deux lettres majuscules suivies de quatre chiffres. Par exemple : FC9192/xx ou XW9385/xx. 

Le numéro de série se trouve dans le coin inférieur droit. Il se compose de quatre chiffres : les deux premiers indiquent l'année et les deux autres le numéro de la semaine. Par exemple : 1850 ou 1734. Dans certains cas, S/N est imprimé devant le numéro de série.
 
Numéro de modèle et numéro de série de votre appareil

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