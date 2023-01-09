- Pour éviter d'endommager votre OneBlade, ne tapotez pas le manche sur le bord du lavabo ou toute surface dure.
- Retirez les accessoires de l'appareil et soufflez pour enlever les poils qui restent sur la lame. Allumez votre OneBlade et rincez la lame ainsi que le manche à l'eau tiède.
- Rincez les accessoires séparément à l'eau tiède.
Pour plus d'informations sur l'entretien de votre Philips OneBlade, reportez-vous à votre manuel d'utilisation numérique ou contactez-nous.
Remarque : Les accessoires fournis avec votre produit peuvent différer de ceux figurant dans les illustrations ci-dessous. Cependant, les instructions de nettoyage fournies s'appliquent à tous les modèles de OneBlade.