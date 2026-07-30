Toutes les brosses à dents Philips Sonicare conviennent aux appareils orthodontiques. Ne forcez cependant pas les brins dans les interstices de votre appareil orthodontique. Suivez les instructions ci-dessous ou visionnez la vidéo d'instructions sur le brossage des dents lorsque vous portez un appareil orthodontique.
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Humidifiez les brins de la tête de brosse.
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Appliquez une petite quantité de dentifrice.
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Placez les brins sur vos dents à un angle de 45°.
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Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le brossage.
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Commencez par brosser au-dessus des bagues, puis en dessous.
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Ensuite, nettoyez entre chaque élément de votre appareil orthodontique en décrivant des mouvements circulaires.
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Enfin, déplacez la brosse sur les faces internes et de mastication des dents.