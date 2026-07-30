Toutes les brosses à dents Philips Sonicare conviennent aux appareils orthodontiques. Ne forcez cependant pas les brins dans les interstices de votre appareil orthodontique. Suivez les instructions ci-dessous ou visionnez la vidéo d'instructions sur le brossage des dents lorsque vous portez un appareil orthodontique.

Humidifiez les brins de la tête de brosse.

Appliquez une petite quantité de dentifrice.

Placez les brins sur vos dents à un angle de 45°.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer le brossage.

Commencez par brosser au-dessus des bagues, puis en dessous.

Ensuite, nettoyez entre chaque élément de votre appareil orthodontique en décrivant des mouvements circulaires.