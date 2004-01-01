Si les instructions ci-dessous ne vous ont pas permis de résoudre le problème, veuillez nous contacter ou cliquer ici pour soumettre une demande de garantie en ligne. Nous pouvons vous aider à obtenir un appareil de remplacement. L'ensemble des brosses à dents et jets dentaires Philips Sonicare bénéficient d'une garantie de 2 ans.

Selon votre modèle, votre brosse à dents Philips Sonicare peut se charger de différentes façons. Veillez à utiliser le chargeur d'origine fourni avec votre brosse à dents. Tous les chargeurs Philips Sonicare ne sont pas interchangeables. Le chargeur peut être doté d'un connecteur USB-A nécessitant un adaptateur secteur (non inclus).Lisez les instructions suivantes pour savoir comment charger votre brosse à dents.