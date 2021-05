Le concept d’ « être un homme » a changé au cours des années, les stéréotypes archaïques ne sont plus pertinents. Les normes sont en train de changer, et les prises traditionnelles sur la masculinité sont défiées constamment par l’homme moderne.

Les hommes peuvent être équilibrés, adaptatifs, sensibles et acceptant des différences. L’homme moderne est aujourd’hui défini par lui-même, ses propres préférences, ses aspirations et la manière dont il gère ses insécurités. Nous voulons inspirer les hommes à exprimer leur confiance intérieure, et de croire en leurs instincts lorsqu’il s’agit de faire des choix en ce qui compte le plus pour eux. La vie est pleine de contradictions et les hommes sont entourés de plusieurs influences différentes ; Philips encourage les hommes à croire en leurs instincts et faire ce qui leur semble juste.

Découvrez nos gammes de toilettage masculin ci-dessous :