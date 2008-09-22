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Vous disposez déjà d'un PC équipé de PowerPoint, d'un appareil photo numérique et d'une application PC de gestion des images et des vidéos associée à un moniteur Philips série BDLx231Cx/00 optimisé pour l'affichage dynamique. Maintenant, il vous suffit d'acquérir ce dernier élément pour commencer à diffuser des informations multimédia dans votre magasin ou dans votre rayon. Easy Advertiser est une solution complète comprenant une clé USB de 1 Go, tous les câbles nécessaires, un support et une Smartcard embarquant les dernières innovations électroniques, pour diffuser les contenus que vous avez créés avec l'application PC Easy Advertiser Publisher fournie.
Lorsque vous créez vous-même un contenu publicitaire ou destiné à la communication d'entreprise, il est plus facile d'utiliser les outils standard dont vous disposez déjà, combinés à une application de publication simple d'utilisation. Easy Advertiser Publisher est un programme Windows qui peut importer des diapositives MS PowerPoint, des photos au format JPEG et des vidéos au format MPEG. Le programme vous aide à créer des programmes pour afficher les contenus appropriés au moment opportun sur une période de 24 h. Le cycle est très simple : créer un contenu, importer le contenu et publier ce contenu en l'enregistrant sur un périphérique de stockage de masse USB.
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Cette application d'affichage dynamique est totalement autonome et facile à installer. Elle ne nécessite aucune souscription ou installation supplémentaire. L'intégralité du contenu se trouve dans un périphérique de stockage de masse USB : aucune connexion Internet n'est requise. Il suffit d'enregistrer vos contenus sur la clé USB via l'application PC fournie et installée sur votre PC, au bureau ou à la maison, de la brancher à la carte intégrée au moniteur et la diffusion peut commencer.
Vous souhaitez jouir d'une totale liberté créative et pouvoir mélanger des diapositives MS PowerPoint, des images stockées sur votre appareil photo et des vidéos (haute définition, jusqu'à 720p !) quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez ? Avec Easy Advertiser, laissez libre cours à votre imagination et restez en phase avec les attentes de vos clients, pour un impact optimal.
Afin de satisfaire au mieux le besoin d'information de vos clients, programmez les contenus appropriés au moment opportun, sur une période de 24 h. Créez une ou plusieurs tranches horaires avec l'application PC Easy Advertiser Publisher. Glissez-déplacez le contenu dans la tranche horaire de votre choix. Exportez ensuite ce contenu vers le périphérique de stockage de masse USB à l'aide de l'application, connectez la clé USB à la carte : votre présentation peut démarrer comme prévu.
Quand aucun contenu n'est programmé dans votre système d'affichage dynamique public, celui-ci se met en veille automatiquement pour réduire votre facture d'électricité et préserver l'environnement. Vous pouvez, bien sûr, réactiver votre écran à l'aide de la télécommande et l'utiliser pour diffuser un DVD, par exemple.
Pour susciter au maximum l'intérêt de vos clients, diffusez des vidéos nettes et précises. Toute vidéo MPEG2 HD 720p (haute définition) exportée sur la clé USB via votre application PC bénéficiera d'une image cristalline et fluide, exempte de parasites.
L'application fonctionne parfaitement avec la télécommande fournie avec votre écran. Vous pouvez contrôler l'ensemble des fonctions et des fonctionnalités.
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