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    Signage Solutions Écran E-Line

    BDL6520EL/00

    Charmez votre public

    Optimisez la transmission de vos contenus et réduisez votre TCO en toute simplicité. Cet écran de 165 cm (65") offre une superbe image HD pour une consommation réduite.

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    Signage Solutions Écran E-Line

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    Charmez votre public

    Avec un grand écran impressionnant

    • 65"
    • Rétroéclairage LED de périphérie
    • Full HD
    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Conçu pour fonctionner en continu

    Conçu pour fonctionner en continu

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

    Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.

    Suite logicielle Smart Control

    Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.

    Fente Open Pluggable Specification

    Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

    Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

    Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

    Mode Gel pour faire des présentations fluides

    Activez le mode Gel pendant votre présentation pour passer le contenu sur votre ordinateur sans que votre public puisse le voir. Lorsque vous êtes prêt, il suffit de désactiver le mode Gel pour reprendre la lecture de la source vidéo en direct.

    Consommation inférieure à la moyenne du marché

    Réduction de l'alimentation électrique requise pour faire fonctionner le périphérique.

    Fonctionnement en mode portrait

    Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.9  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      64.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,74 x 0,74 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      360  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      4 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • HDMI
      • VGA (analogique sub-D)
      • S-Video (Y/C mini-DIN) 1x
      • Composantes (BNC)
      • Composite (BNC)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      • OPS
      • Sortie c.a.
      Sortie vidéo
      • VGA (analogique sub-D)
      • Connecteur BNC à composantes
      Commande externe
      • RJ45
      • Port RS232C (entrée/sortie) D-Sub9

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Incrustation d'images
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 5 x 5
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • VGA
      • RS-232
      Installation aisée
      • Sortie c.a.
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Fonctions de contrôle de sécurité
      • Contrôle de la chaleur
      • Capteur de température
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • RS-232
      • HDMI (un câble)
      Emballage
      Emballage réutilisable

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      250  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Largeur de l'appareil
      1552,0  millimètre
      Poids du produit
      52  kg
      Hauteur de l'appareil
      927,1  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      93,0  millimètre
      Fixation murale
      600 x 400 mm
      Largeur du cadre
      59 mm

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      10 ~ 90  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Câble VGA
      • Câble RS-232

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • LUSD
      • GOST

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Télécommande
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Câble VGA
    • Câble RS232
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