Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins
La nouvelle génération de murs vidéo est conçue avec les cadres les plus fins du secteur et des solutions d'alignement sophistiquées. Tirez le meilleur parti de vos contenus d'affichage dynamiques grâce aux cadres ultra-fins et donnez un maximum d'impact à votre message en évitant les cadres trop présents. Les cadres ultra-fins permettent de créer facilement des configurations de murs d'images de pratiquement n'importe quelle taille.
Gérez et contrôlez votre mur vidéo à distance via SmartControl
Connectez et contrôlez votre mur vidéo à partir d'un ordinateur d'administration central. SmartControl est un logiciel intégré à l'écran, qui permet de gérer votre réseau d'écrans à partir d'un seul emplacement au moyen de connexions RJ45 et RS232. Vous pouvez facilement identifier les différents écrans et optimiser tous leurs paramètres, dont la résolution, la luminosité, le contraste et SmartPower.
Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs
Le kit d'étalonnage avancé des couleurs commande la luminosité du rétroéclairage, normalise la courbe gamma et effectue un étalonnage automatique des niveaux de gris. Quelle que soit votre configuration (mur vidéo gigantesque, mosaïque, affichage de menus sur écran ou salle de contrôle), vous pouvez régler chaque écran sur les mêmes paramètres de couleur. Ce kit en option permet d'uniformiser les couleurs sur tous les écrans de votre réseau.
Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
SmartPower pour des économies d'énergie
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un
Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.
Conçu pour fonctionner en continu
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Technologie LED Full HD pour des images éclatantes
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises
Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
138.7
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
54.6
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Pas de masque
0,63 x 0,63
Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité
500
cd/m²
Couleurs d'affichage
1073 M
Niveau de contraste (standard)
1 400:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
12
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Connectivité
Sortie audio
Audio G/D (RCA)
Connecteur externe
Entrée vidéo
Composantes (RCA)
Composites (RCA)
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (analogique sub-D)
DisplayPort (1.2)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Audio G/D (RCA)
Autres connexions
OPS
Sortie vidéo
DisplayPort
DVI-I
VGA (par DVI-I)
Commande externe
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
RJ45
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
Pratique
Positionnement
Portrait
Paysage
Matrice en mosaïque
Jusqu'à 10 x 10
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Boucle de signal
RS-232
VGA
DisplayPort
DVI
Boucle IR (loopthrough)
Installation aisée
Poignées de transport
Fonctions d'économie d'énergie
Capteur de lumière ambiante
Veille avancée
Contrôlable via le réseau
RS-232
RJ45
Carte OPS RS232
One Wire (HDMI-CEC)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W (RMS)
Alimentation
Consommation (en fonctionnement)
110 W (méthode de test EnergyStar 6.0)
Consommation en veille
< 0,5 W
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
Formats vidéo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Dimensions
Épaisseur du cadre
3,5 mm A/A
Largeur de l'appareil
1213,4
millimètre
Poids du produit
29,2
kg
Hauteur de l'appareil
684,2
millimètre
Profondeur de l'appareil
103,35
millimètre
Fixation murale
400 x 400 mm
Largeur du cadre
Haut/gauche : 2,3 mm, bas/droite : 1,2 mm
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Accessoires
Accessoires fournis
Télécommande
Piles pour télécommande
Cordon d'alimentation secteur
Câble VGA
Câble RS-232
Mode d'emploi sur CD-ROM
Guide de démarrage rapide
Broches d'alignement des bords
Plaques d'alignement des bords
Accessoires en option
Kit de finition des bords
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Arabe
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Anglais
Français
Allemand
Italien
Japonais
Polissage
Russe
Espagnol
Turc
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
FCC, Classe B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Télécommande
Piles pour télécommande
Câble d'alimentation
Câble VGA
Câble RS232
Mode d'emploi sur CD-ROM
Guide de démarrage rapide
Broches d'alignement des bords
Plaques d'alignement des bords
Accessoires en option: Kit de finition des bords
Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)