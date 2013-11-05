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    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

    BDL5586XH/00

    Créez de fantastiques murs vidéo

    Impressionnez votre public avec de fantastiques murs vidéo. Dotés d'un cadre ultra-fin pour un plaisir visuel inégalé, nos écrans communiquent vos messages marketing avec élégance.

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    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

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    Créez de fantastiques murs vidéo

    avec un écran au cadre ultra-fin

    • 140 cm
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Full HD
    • 800 cd/m²
    Préservez vos contenus avec FailOver

    Préservez vos contenus avec FailOver

    La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver protège vos contenus grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.

    Conçu pour fonctionner en continu

    Conçu pour fonctionner en continu

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    Luminosité élevée pour des images plus claires

    Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 800 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.

    Conception sans châssis pour des murs vidéo à couper le souffle

    Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 5 x 5 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.

    Étalonnage avancé de la couleur

    Utilisez notre outil d'étalonnage avancé de la couleur pour offrir à l'ensemble des écrans de votre réseau des couleurs homogènes. Cet outil ajuste automatiquement tous les écrans de votre application d'affichage dynamique pour optimiser l'homogénéité des couleurs et offrir à votre public une expérience visuelle des plus mémorables.

    Suite logicielle Smart Control

    Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.

    Fente Open Pluggable Specification

    Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

    Commande infrarouge directe

    Contrôlez tous les écrans de votre réseau d'affichage à partir d'une unique télécommande, via l'écran principal. Grâce à cette fonction simple et pratique, vous n'aurez plus à vous soucier de modifier la configuration des autres écrans.

    Fonctionnement en mode portrait

    Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.6  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      800  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,06 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 400:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      10  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Balayage progressif

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • DisplayPort
      • HDMI
      • DVI-D
      • VGA (analogique sub-D)
      • Composantes (BNC)
      • CVBS
      Entrée audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      OPS
      Sortie vidéo
      • DVI-D
      • VGA (via DVI-D)
      Commande externe
      • RJ45
      • Port RS232C (entrée/sortie) D-Sub9
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Portrait
      • Paysage
      Incrustation d'images
      • PIP
      • PBP
      • POP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 5 x 5
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Boucle de signal
      • DVI
      • VGA
      • RS-232
      • Liaison infrarouge
      • IR en série
      Installation aisée
      • Kit d'alignement des bords
      • Broches d'alignement des bords
      • Contrôle de verrouillage du clavier
      • Verrouillage de la télécommande
      • Poignées de transport
      Autres fonctionnalités
      Verrou Kensington
      Fonctions de contrôle de sécurité
      • Contrôle de la chaleur
      • Capteur de température
      • Basculement
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • LAN (RJ45)
      • One Wire (HDMI-CEC)
      • Carte OPS RS232
      Emballage
      Emballage réutilisable

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      240 W (typ.)
      Consommation en veille
      < 0,5 W (RS232 activé)
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 960, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 215,2  millimètre
      Poids du produit
      36  kg
      Hauteur de l'appareil
      686,0  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      121,2  millimètre
      Fixation murale
      400 x 400 mm
      Largeur du cadre (G/H, D/B)
      3,3 mm, 1,8 mm

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Guide de démarrage rapide
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Télécommande et piles AAA
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Câble RS-232
      • Broches d'alignement des bords
      • Plaques d'alignement des bords
      • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
      • Câble IR prise 3,5 mm (1,8 m)
      Accessoires en option
      • Kit d'étalonnage de la couleur
      • Kit de finition des bords
      Socle
      BM05462 (en option)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Italien
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • LUSD
      • GOST
      • CB
      • EPEAT

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Guide de démarrage rapide
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Télécommande et piles AAA
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Câble RS232
    • Broches d'alignement des bords
    • Plaques d'alignement des bords
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    • Prise jack 3,5 mm pour câble infrarouge (1,8 m)
    • Accessoires en option: Kit d'étalonnage de la couleur
    • Accessoires en option: Kit de finition des bords
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