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- Piles pour télécommande
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- Mode d'emploi sur CD-ROM
- Guide de démarrage rapide
BDL5585XL/00
Captivez votre cible
Donnez une touche d'élégance à vos messages marketing. Avec son châssis super fin et ses nombreuses fonctionnalités, cet écran est à l'aise partout, seul ou en tant qu'élément d'un mur vidéo.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Créez un mur vidéo numérique comptant jusqu'à 150 écrans dans une configuration 15 x 10 en reliant les ports DVI en série. Il vous suffit de connecter le port de sortie DVI au port d'entrée DVI d'un autre écran pour créer un mur vidéo à couper le souffle.
Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.
Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.
Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.
Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.
Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.
Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.
La fonction de zoom interne permet une implémentation simple d'une mosaïque de vidéos, sans nécessiter de matériel externe cher. Grâce au grand nombre de configurations différentes possibles, créer un mur vidéo stupéfiant est désormais simplissime.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Accessoires
Divers
Dimensions du produit emballé
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