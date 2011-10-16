Termes recherchés

  • Captivez votre cible Captivez votre cible Captivez votre cible

    Affichage LED

    BDL5585XL/00

    Captivez votre cible

    Donnez une touche d'élégance à vos messages marketing. Avec son châssis super fin et ses nombreuses fonctionnalités, cet écran est à l'aise partout, seul ou en tant qu'élément d'un mur vidéo.

    Voir tous les avantages

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Affichage LED

    Produits similaires

    Afficher tous les Non attribué

    Captivez votre cible

    avec cet écran LCD hautes performances

    • 140 cm (55")
    • Éclairage direct par LED
    • Full HD
    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    DVI en série

    DVI en série

    Créez un mur vidéo numérique comptant jusqu'à 150 écrans dans une configuration 15 x 10 en reliant les ports DVI en série. Il vous suffit de connecter le port de sortie DVI au port d'entrée DVI d'un autre écran pour créer un mur vidéo à couper le souffle.

    Rétroéclairage direct par LED

    Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.

    Un seul câble pour une multitude de fonctions

    Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.

    Contrôle réseau : RJ45

    Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.

    Display Port pour une prise en charge plus rapide des contenus graphiques

    Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.

    Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

    Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

    Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

    Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

    Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'environnement

    Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.

    Luminosité élevée pour des images plus claires

    Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.

    Prise en charge des applications en matrice mosaïque

    La fonction de zoom interne permet une implémentation simple d'une mosaïque de vidéos, sans nécessiter de matériel externe cher. Grâce au grand nombre de configurations différentes possibles, créer un mur vidéo stupéfiant est désormais simplissime.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      139.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      55  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      700  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      3 000:1
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré

    • Connectivité

      PC
      • Entrée VGA D-Sub 15 broches
      • Sortie VGA D-Sub 15 broches
      • 1 entrée DVI-D
      • RS-232 D-Sub 9 broches
      • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
      • 1 entrée audio PC 3,5 mm
      • RJ45
      Entrée AV
      1 prise composantes (BNC)
      Autres connexions
      • DisplayPort
      • DVI Out
      • USB
      • HDMI

    • Pratique

      Positionnement
      • Portrait
      • Paysage
      Incrustation d'images
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 10
      Contrôle du clavier
      Masqué
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      Installation aisée
      • Sortie c.a.
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Capteur de lumière ambiante
      • Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (RMS)

    • Alimentation

      Consommation (en fonctionnement)
      150 W
      Consommation en veille
      < 1 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Épaisseur du cadre
      5,5 mm au total entre les dalles
      Largeur de l'appareil
      1 215  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      686  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      126  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      47,8  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      27.0  pouces
      Fixation murale
      400 x 200 mm
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      5.0  pouces

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 - 40  °C
      MTBF
      60 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      5 - 90  %

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • LUSD

    • Dimensions du produit emballé

      EAN
      87 12581 60492 9
      Nombre de produits inclus
      1
      Type d'emballage
      Carton

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Enregistrer

    Abonnez-vous à notre newsletter

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.