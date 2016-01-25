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    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

    BDL4988XC/00

    Voyez grand

    Que vous ayez la responsabilité d'un aéroport ou d'une conférence, attirez l'attention du public avec l'écran professionnel pour mur vidéo X-Line. Grâce à un contraste net et à un cadre fin, l'image est claire et sans imperfection.

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    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

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    Voyez grand

    Écran polyvalent pour mur vidéo.

    • 49" (124 cm)
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Full HD
    • 450 cd/m²
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

    Cadres ultra-fins (3,5 mm), pour des images sans imperfection.

    Cadres ultra-fins (3,5 mm), pour des images sans imperfection.

    Le mode mosaïque. Créez des vidéomosaïques 4K de toutes les tailles.

    Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d’un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.

    Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

    Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      123.2  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      48.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,56 x 0,56 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      450  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1073 M
      Niveau de contraste (standard)
      1 300:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (analogique sub-D)
      • DisplayPort (1.2)
      • Composant (BNC x3)
      • Composite (BNC)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      OPS
      Sortie vidéo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (par DVI-I)
      Commande externe
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Mode paysage 24:7
      • Mode portrait 24:7
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 10 x 10
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Poignées de transport
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      • Carte OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (RMS)

    • Alimentation

      Consommation (en fonctionnement)
      110 W (méthode de test EnergyStar 6.0)
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30 Hz

    • Dimensions

      Épaisseur du cadre
      3,5 mm
      Largeur de l'appareil
      1 077,6  millimètre
      Poids du produit
      21,6  kg
      Hauteur de l'appareil
      607,8  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      103,8  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      42,4  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      23.9  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      4,1  pouces
      Largeur du cadre
      Haut/gauche : 2,35 mm, bas/droite : 1,25 mm
      Poids du produit (lb)
      47,6  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      • Broches d'alignement des bords
      • Plaques d'alignement des bords
      • Câble DVI-D
      Accessoires en option
      • Kit de finition des bords
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    • Broches d'alignement des bords
    • Plaques d'alignement des bords
    • Câble DVI-D
    • Accessoires en option: Kit de finition des bords
    • Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
    Badge-D2C

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