Que vous ayez la responsabilité d'un aéroport ou d'une conférence, attirez l'attention du public avec l'écran professionnel pour mur vidéo X-Line. Grâce à un contraste net et à un cadre fin, l'image est claire et sans imperfection.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage
Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.
Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture
Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.
Cadres ultra-fins (3,5 mm), pour des images sans imperfection.
Le mode mosaïque. Créez des vidéomosaïques 4K de toutes les tailles.
Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d’un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.
Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option
Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).
Gestion du système à distance à partir de CMND
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
123.2
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
48.5
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Pas de masque
0,56 x 0,56 mm
Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité
450
cd/m²
Couleurs d'affichage
1073 M
Niveau de contraste (standard)
1 300:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
8
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Connectivité
Sortie audio
Audio G/D (RCA)
Connecteur externe
Entrée vidéo
DVI-D
HDMI (x2)
VGA (analogique sub-D)
DisplayPort (1.2)
Composant (BNC x3)
Composite (BNC)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Audio G/D (RCA)
Autres connexions
OPS
Sortie vidéo
DisplayPort
DVI-I
VGA (par DVI-I)
Commande externe
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
RJ45
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
Pratique
Positionnement
Mode paysage 24:7
Mode portrait 24:7
Matrice en mosaïque
Jusqu'à 10 x 10
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Boucle de signal
RS-232
VGA
DisplayPort
DVI
Boucle IR (loopthrough)
Installation aisée
Poignées de transport
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Contrôlable via le réseau
RS-232
RJ45
Carte OPS RS232
One Wire (HDMI-CEC)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W (RMS)
Alimentation
Consommation (en fonctionnement)
110 W (méthode de test EnergyStar 6.0)
Consommation en veille
< 0,5 W
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
3 840 x 2 160, 30 Hz
Formats vidéo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
2160p, 30 Hz
Dimensions
Épaisseur du cadre
3,5 mm
Largeur de l'appareil
1 077,6
millimètre
Poids du produit
21,6
kg
Hauteur de l'appareil
607,8
millimètre
Profondeur de l'appareil
103,8
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
42,4
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
23.9
pouces
Fixation murale
400 x 400 mm, M6
Profondeur de l'appareil (pouces)
4,1
pouces
Largeur du cadre
Haut/gauche : 2,35 mm, bas/droite : 1,25 mm
Poids du produit (lb)
47,6
lb
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
MTBF
60 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Accessoires
Accessoires fournis
Télécommande
Piles pour télécommande
Cordon d'alimentation secteur
Câble RS-232
Mode d'emploi sur CD-ROM
Guide de démarrage rapide
Broches d'alignement des bords
Plaques d'alignement des bords
Câble DVI-D
Accessoires en option
Kit de finition des bords
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Arabe
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Anglais
Français
Allemand
Italien
Japonais
Polissage
Russe
Espagnol
Turc
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
FCC, Classe B
UL/cUL
CB
GOST
EPEAT
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Télécommande
Piles pour télécommande
Câble d'alimentation
Câble RS232
Mode d'emploi sur CD-ROM
Guide de démarrage rapide
Broches d'alignement des bords
Plaques d'alignement des bords
Câble DVI-D
Accessoires en option: Kit de finition des bords
Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)