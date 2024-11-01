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    Signage Solutions BDL4970EL Écran E-Line

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    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

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    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.

    Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

    Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

    Le kit d'étalonnage avancé des couleurs commande la luminosité du rétroéclairage, normalise la courbe gamma et effectue un étalonnage automatique des niveaux de gris. Quelle que soit votre configuration (mur vidéo gigantesque, mosaïque, affichage de menus sur écran ou salle de contrôle), vous pouvez régler chaque écran sur les mêmes paramètres de couleur. Ce kit en option permet d'uniformiser les couleurs sur tous les écrans de votre réseau.

    Préréglage D-image clinique pour des images en niveau de gris conformes DICOM partie 14

    Préréglage D-image clinique pour des images en niveau de gris conformes DICOM partie 14

    Les moniteurs doivent afficher des images médicales d'une qualité supérieure constante pour permettre des interprétations fiables. Le rendu des images médicales en niveaux de gris est au mieux inconsistant sur les moniteurs classiques, ce qui les rend peu adaptés aux milieux cliniques. Les écrans pour rapports cliniques Philips avec préréglage D-image clinique sont étalonnés en usine pour offrir un affichage à la norme DICOM partie 14 en niveaux de gris. Grâce à ses dalles ACL de qualité supérieure avec technologie DEL, Philips vous offre des performances consistantes et fiables à un prix abordable. Pour de plus amples renseignements, consultez http://medical.nema.org/

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

    Conçu pour fonctionner en continu

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    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    SmartPower pour des économies d'énergie

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    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

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