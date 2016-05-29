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    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

    BDL4777XH/00

    Un public captivé

    Impressionnez votre public avec de fantastiques murs vidéo. Grâce à des cadres ultra-fins et à de magnifiques images, offrez une expérience visuelle des plus mémorables.

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    Signage Solutions Écran pour murs vidéo

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    Un public captivé

    avec des écrans aux cadres ultra-fins

    • 47"
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Full HD
    • 800 cd/m²
    Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins

    Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins

    La nouvelle génération de murs vidéo est conçue avec les cadres les plus fins du secteur et des solutions d'alignement sophistiquées. Tirez le meilleur parti de vos contenus d'affichage dynamiques grâce aux cadres ultra-fins et donnez un maximum d'impact à votre message en évitant les cadres trop présents. Les cadres ultra-fins permettent de créer facilement des configurations de murs d'images de pratiquement n'importe quelle taille.

    Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

    Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

    Le kit d'étalonnage avancé des couleurs commande la luminosité du rétroéclairage, normalise la courbe gamma et effectue un étalonnage automatique des niveaux de gris. Quelle que soit votre configuration (mur vidéo gigantesque, mosaïque, affichage de menus sur écran ou salle de contrôle), vous pouvez régler chaque écran sur les mêmes paramètres de couleur. Ce kit en option permet d'uniformiser les couleurs sur tous les écrans de votre réseau.

    Gérez les paramètres de plusieurs écrans avec CMND & Control

    Gérez les paramètres de plusieurs écrans avec CMND & Control

    CMND & Control vous permet de gérer facilement plusieurs écrans de manière centralisée. Avec l'affichage en temps réel, le paramétrage et la mise à jour du logiciel à distance, ainsi que la possibilité de personnaliser et de configurer plusieurs affichages à la fois, tels qu'un mur vidéo ou des panneaux d'affichage, contrôler votre ensemble d'écrans est plus facile que jamais.

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Fente OPS en option pour créer une solution tout-en-un

    Transformez votre écran en une solution d'affichage numérique tout-en-un à la fois connectée, intelligente et sécurisée. L'Open Pluggable Specification (OPS) est une fente standardisée de l'industrie dans laquelle vous pouvez insérer un lecteur multimédia compatible avec l'OPS. Cette solution sans fil vous donne la possibilité d'installer, d'utiliser et d'entretenir votre matériel quand vous en avez besoin.

    Conçu pour fonctionner en continu

    Conçu pour fonctionner en continu

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

    Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

    Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      119.2  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      46.9  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,54 x 0,54 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      800  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,06 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 400:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      12  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      Technologie de la dalle
      IPS

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • HDMI
      • VGA (analogique sub-D)
      • Composantes (RCA)
      • Composites (RCA)
      • DisplayPort
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      OPS
      Sortie vidéo
      • DVI-I
      • VGA (par DVI-I)
      Commande externe
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • Port RS232C (entrée/sortie) D-Sub9

    • Pratique

      Positionnement
      • Mode paysage 24:7
      • Mode portrait 24:7
      Incrustation d'images
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 10 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      • DVI
      • Liaison infrarouge
      Installation aisée
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Capteur de lumière ambiante
      • Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      • Poignées de transport
      • Verrou Kensington
      Fonctions de contrôle de sécurité
      • Basculement
      • Contrôle de la chaleur
      • Capteur de température
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      • Carte OPS RS232
      • One Wire (HDMI-CEC)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (RMS)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100~240 V CA, 50-60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      110 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 280 x 960, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz

    • Dimensions

      Épaisseur du cadre
      4,9 mm
      Fixation Smart insert
      200 x 100 mm, 100 x 100 mm, M4
      Largeur de l'appareil
      1 044,9  millimètre
      Poids du produit
      25,5  kg
      Hauteur de l'appareil
      590,0  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      108,8  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      41,14  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      23.23  pouces
      Fixation murale
      400 x 400, 400 x 200, 200 x 200 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      4,28  pouces
      Largeur du cadre
      Haut/gauche : 3,20 mm, bas/droite : 1,70 mm
      Poids du produit (lb)
      56,2  lb
      Largeur du cadre (G/H, D/B)
      3,2 mm, 1,7 mm

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Câble RS-232
      • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      • Broches d'alignement des bords
      • Plaques d'alignement des bords
      Accessoires en option
      • Kit de finition des bords
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
      • Support de table

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CB
      • GOST
      • EPEAT

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Câble RS232
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    • Broches d'alignement des bords
    • Plaques d'alignement des bords
    • Accessoires en option: Kit de finition des bords
    • Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
    • Accessoires en option: Support de table
    Badge-D2C

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