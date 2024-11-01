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La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver protège vos contenus grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.
Créez un mur vidéo numérique comptant jusqu'à 150 écrans dans une configuration 15 x 10 en reliant les ports DVI en série. Il vous suffit de connecter le port de sortie DVI au port d'entrée DVI d'un autre écran pour créer un mur vidéo à couper le souffle.
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.
Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 15 x 10 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.
Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.
Utilisez notre outil d'étalonnage avancé de la couleur pour offrir à l'ensemble des écrans de votre réseau des couleurs homogènes. Cet outil ajuste automatiquement tous les écrans de votre application d'affichage dynamique pour optimiser l'homogénéité des couleurs et offrir à votre public une expérience visuelle des plus mémorables.
Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Contrôlez tous les écrans de votre réseau d'affichage à partir d'une unique télécommande, via l'écran principal. Grâce à cette fonction simple et pratique, vous n'aurez plus à vous soucier de modifier la configuration des autres écrans.
Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.
Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.
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