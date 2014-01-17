Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver protège vos contenus grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.
Conçu pour fonctionner en continu
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
SmartPower pour des économies d'énergie
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Technologie LED Full HD pour des images éclatantes
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé
Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.
Conception sans châssis pour des murs vidéo à couper le souffle
Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 5 x 5 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.
Étalonnage avancé de la couleur
Utilisez notre outil d'étalonnage avancé de la couleur pour offrir à l'ensemble des écrans de votre réseau des couleurs homogènes. Cet outil ajuste automatiquement tous les écrans de votre application d'affichage dynamique pour optimiser l'homogénéité des couleurs et offrir à votre public une expérience visuelle des plus mémorables.
Suite logicielle Smart Control
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Fente Open Pluggable Specification
Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.
Commande infrarouge directe
Contrôlez tous les écrans de votre réseau d'affichage à partir d'une unique télécommande, via l'écran principal. Grâce à cette fonction simple et pratique, vous n'aurez plus à vous soucier de modifier la configuration des autres écrans.
Fonctionnement en mode portrait
Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
117
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
46
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Pas de masque
0,53 x 0,53 mm
Résolution optimale
1920 x 1080p à 60 Hz
Luminosité
500
cd/m²
Couleurs d'affichage
16,7 millions
Niveau de contraste (standard)
3500:1
Temps de réponse (standard)
8
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Traitement de surface
Revêtement antireflet
Connectivité
Sortie audio
Audio G/D (RCA)
Connecteur externe
Entrée vidéo
Composantes (BNC)
CVBS
DisplayPort
DVI-D
HDMI
VGA (analogique sub-D)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Audio G/D (RCA)
Autres connexions
OPS
Sortie vidéo
DVI-D
VGA (via DVI-D)
Commande externe
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
RJ45
Port RS232C (entrée/sortie) D-Sub9
Pratique
Positionnement
Portrait
Paysage
Incrustation d'images
PIP
Matrice en mosaïque
Jusqu'à 5 x 5
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
DVI
RS-232
Boucle IR (loopthrough)
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Verrou Kensington
Fonctions de contrôle de sécurité
Contrôle de la chaleur
Capteur de température
Qualité d'image
Contrôle de la couleur avancé
Contrôlable via le réseau
RS-232
RJ45
Emballage
Emballage réutilisable
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W
Alimentation
Puissance électrique
90 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation (en fonctionnement)
95 W (méthode de test EnergyStar 6.0)
Consommation en veille
< 0,5 W
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
Formats vidéo
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Dimensions
Largeur de l'appareil
1 023,98
millimètre
Poids du produit
23
kg
Hauteur de l'appareil
578,57
millimètre
Profondeur de l'appareil
125,7
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
40,31
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
22.78
pouces
Fixation murale
400 x 200 mm, 200 x 200 mm
Profondeur de l'appareil (pouces)
4,95
pouces
Poids du produit (lb)
50,6 lb
lb
Largeur du cadre (G/H, D/B)
3,8 mm, 1,9 mm
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Accessoires
Accessoires fournis
Guide de démarrage rapide
Mode d'emploi sur CD-ROM
Télécommande
Piles pour télécommande
Cordon d'alimentation secteur
Câble VGA
Câble RS-232
Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
Câble IR prise 3,5 mm (1,8 m)
Broches d'alignement des bords
Plaques d'alignement des bords
Accessoires en option
Kit de finition des bords
Kit d'étalonnage de la couleur
Socle
BM05462 (en option)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Polissage
Russe
Turc
Italien
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
LUSD
GOST
CB
EPEAT
BSMI
FCC, Classe A
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Guide de démarrage rapide
Mode d'emploi sur CD-ROM
Télécommande
Piles pour télécommande
Câble d'alimentation
Câble VGA
Câble RS232
Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
Prise jack 3,5 mm pour câble infrarouge (1,8 m)
Broches d'alignement des bords
Plaques d'alignement des bords
Accessoires en option: Kit de finition des bords
Accessoires en option: Kit d'étalonnage de la couleur