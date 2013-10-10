BDL4677XH/00
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver protège vos contenus grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.
Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.
Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 5 x 5 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.
Utilisez notre outil d'étalonnage avancé de la couleur pour offrir à l'ensemble des écrans de votre réseau des couleurs homogènes. Cet outil ajuste automatiquement tous les écrans de votre application d'affichage dynamique pour optimiser l'homogénéité des couleurs et offrir à votre public une expérience visuelle des plus mémorables.
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.
Contrôlez tous les écrans de votre réseau d'affichage à partir d'une unique télécommande, via l'écran principal. Grâce à cette fonction simple et pratique, vous n'aurez plus à vous soucier de modifier la configuration des autres écrans.
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.