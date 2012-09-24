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    Signage Solutions Écran V-Line

    BDL4671VL/00

    Communiquez vos messages avec élégance

    Profitez de l'alliance unique d'une qualité d'image éblouissante et de hautes performances pour attirer l'attention de votre public et communiquer vos messages marketing.

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    Signage Solutions Écran V-Line

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    Communiquez vos messages avec élégance

    avec cet écran hautes performances

    • 117 cm
    • Rétroéclairage LED de périphérie
    • Full HD
    • 700 cd/m²
    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Préservez vos contenus avec FailOver

    Préservez vos contenus avec FailOver

    La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver protège vos contenus grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.

    Conçu pour fonctionner en continu

    Conçu pour fonctionner en continu

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

    Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

    Luminosité élevée pour des images plus claires

    Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.

    Suite logicielle Smart Control

    Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.

    Fente Open Pluggable Specification

    Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

    Lecture de supports USB

    Lisez vos propres supports à l'aide du port USB. Insérez simplement une clé USB pour afficher vos propres contenus afin de communiquer les messages marketing que vous souhaitez, quand bon vous semble. Grâce au grand choix de formats pris en charge, ce puissant lecteur multimédia offre une vraie souplesse, et une image d'excellente qualité.

    Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

    Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

    Fonctionnement en mode portrait

    Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

    Commande infrarouge directe

    Contrôlez tous les écrans de votre réseau d'affichage à partir d'une unique télécommande, via l'écran principal. Grâce à cette fonction simple et pratique, vous n'aurez plus à vous soucier de modifier la configuration des autres écrans.

    Un seul câble pour une multitude de fonctions

    Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      116.8  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      46  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,177 x 0,53 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      700  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard de couleurs
      Niveau de contraste (standard)
      4 000:1
      Temps de réponse (standard)
      6,5  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Contraste dynamique amélioré
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet

    • Connectivité

      PC
      • RJ45
      • Entrée VGA D-Sub 15 broches
      • Sortie VGA (via DVI-I)
      • RS-232 D-Sub 9 broches
      • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
      • 1 entrée audio PC 3,5 mm
      Entrée AV
      • 1 entrée DVI-D
      • 1 prise composantes (BNC)
      • 1 prise composite (BNC)
      Sortie A/V
      1 prise audio (G/D)
      Autres connexions
      • OPS
      • DisplayPort
      • USB
      • HDMI
      • DVI Out
      • Sortie c.a.
      • Sortie IR

    • Pratique

      Positionnement
      • Portrait
      • Paysage
      Incrustation d'images
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 5 x 5
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • DVI
      • VGA
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      • Sortie c.a.
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • RS-232
      • HDMI (un câble)
      Emballage
      Emballage réutilisable

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      78,34 W (méthode de test EnergyStar 6.0)
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Largeur de l'appareil
      1 052,7  millimètre
      Poids du produit
      22  kg
      Hauteur de l'appareil
      607,3  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      69  millimètre
      Fixation murale
      400 x 400 mm, 400 x 200 mm, 200 x 200 mm
      Largeur du cadre
      15,8 mm

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      Socle
      BM05462 (en option)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Espagnol
      • Turc
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • CCC
      • LUSD
      • C-Tick
      • GOST

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    Badge-D2C

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