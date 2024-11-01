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Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Bénéficiez d'une expérience visuelle exceptionnelle, même dans les zones directement ensoleillées, grâce à une dalle à 1 500 nits. Sa luminosité élevée ouvre de nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation, notamment dans les endroits très lumineux, et garantit des images parfaitement claires pratiquement partout, même là où la luminosité pose habituellement problème. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée. Veuillez consulter le livret d'instructions pour de plus amples informations sur les conditions de fonctionnement.
Grâce à son écran à très forte luminosité, ce modèle est parfaitement adapté à tous les types d'environnements, même en cas d'exposition solaire directe. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée pour éviter l'apparition de points noirs.
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.
Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
Ce système d'affichage public est doté d'un capteur de température permettant de contrôler son état. Si la température interne dépasse le seuil défini, deux ventilateurs s'activent automatiquement pour refroidir le système afin qu'il retrouve un état de fonctionnement normal.
Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.
La fonction de zoom interne permet une implémentation simple d'une mosaïque de vidéos, sans nécessiter de matériel externe cher. Grâce au grand nombre de configurations différentes possibles, créer un mur vidéo stupéfiant est désormais simplissime.
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