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    BDL4651VH Moniteur LCD

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    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Projette une image très lumineuse même en plein jour

    Bénéficiez d'une expérience visuelle exceptionnelle, même dans les zones directement ensoleillées, grâce à une dalle à 1 500 nits. Sa luminosité élevée ouvre de nombreuses nouvelles possibilités d'utilisation, notamment dans les endroits très lumineux, et garantit des images parfaitement claires pratiquement partout, même là où la luminosité pose habituellement problème. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée. Veuillez consulter le livret d'instructions pour de plus amples informations sur les conditions de fonctionnement.

    Idéal pour les applications avec lumière solaire

    Grâce à son écran à très forte luminosité, ce modèle est parfaitement adapté à tous les types d'environnements, même en cas d'exposition solaire directe. Toutefois, avec ces installations, il est essentiel de placer l'écran dans une zone climatisée pour éviter l'apparition de points noirs.

    Cadre fin pour un look élégant

    Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

    Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'environnement

    Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.

    Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

    Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

    Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

    Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

    Le capteur de température contrôle l'état de fonctionnement

    Ce système d'affichage public est doté d'un capteur de température permettant de contrôler son état. Si la température interne dépasse le seuil défini, deux ventilateurs s'activent automatiquement pour refroidir le système afin qu'il retrouve un état de fonctionnement normal.

    Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

    Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

    Prise en charge des applications en matrice mosaïque

    La fonction de zoom interne permet une implémentation simple d'une mosaïque de vidéos, sans nécessiter de matériel externe cher. Grâce au grand nombre de configurations différentes possibles, créer un mur vidéo stupéfiant est désormais simplissime.

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