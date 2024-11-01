BDL4631V/00
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Ce moniteur peut être installé à la verticale en toute sécurité.
Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.
La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler l'affichage à distance grâce au protocole RS232. À l'aide des commandes CEC, vous avez le plein contrôle de l'ensemble des écrans de votre réseau d'information simultanément.
La connexion en série permet de diffuser la même source sur plusieurs moniteurs répartis dans différents endroits.
Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.
Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.
La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.
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