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    Signage Solutions Écran Q-Line

    BDL4330QL/00

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    Informez et captivez grâce au moniteur professionnel HD intégrale Q-Line de Philips. Cette solution fiable peut être installée rapidement, sans équipement additionnel.

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    Signage Solutions Écran Q-Line

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    Écran 16/7 facile à installer.

    • 43 po
    • Rétroéclairage direct par DEL
    • HD 1080p
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    Lecteur multimédia intégré : programmez facilement des contenus sur USB

    Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.

    Mémoire interne : téléchargez des contenus pour une lecture instantanée

    Enregistrez et diffusez des contenus sans recourir à un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel Philips est doté d'une mémoire interne sur laquelle vous pouvez enregistrer des contenus multimédias, pour une lecture instantanée. La mémoire interne fait également office de tampon lorsque vous diffusez des contenus en streaming.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      108  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      42.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,49 x 0,49 mm
      Résolution optimale
      1 920 x 1 080 @ 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 millions
      Niveau de contraste (standard)
      3 000:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      6,5  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      DICOM
      D-image clinique

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Composantes (RCA)
      • Composite (RCA)
      • VGA (Analogique D-Sub)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      USB
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage spatial
      Contrôle du clavier
      • Verrouillable
      • Masqué
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      • One Wire (HDMI-CEC)
      Mémoire
      • Accès à la mémoire interne
      • Mémoire eMMC 8 Go
      Démarrage
      • Délai de démarrage
      • Statut du démarrage
      • Sortie de veille sur LAN
      Fenêtre de démarrage
      Activer / Désactiver logo Philips

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100~240 V c. a.
      Consommation (en fonctionnement)
      87 W (test EnergyStar 6.0)
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      968,2  millimètre
      Poids du produit
      8,70  kg
      Hauteur de l'appareil
      559,4  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      59,9  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      38,12  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      22.02  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,36  pouces
      Largeur du cadre
      11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
      Poids du produit (lb)
      19,18  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Câble VGA
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polonais
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Câble VGA
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    Badge-D2C

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