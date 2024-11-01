Autres articles dans la boîte
- Câble d'alimentation
- Câble RS232
- Câble VGA
- Télécommande
- Piles pour télécommande
- Mode d'emploi sur CD-ROM
- Guide de démarrage rapide
BDL4330QL/00
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Informez et captivez grâce au moniteur professionnel HD intégrale Q-Line de Philips. Cette solution fiable peut être installée rapidement, sans équipement additionnel.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.
Enregistrez et diffusez des contenus sans recourir à un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel Philips est doté d'une mémoire interne sur laquelle vous pouvez enregistrer des contenus multimédias, pour une lecture instantanée. La mémoire interne fait également office de tampon lorsque vous diffusez des contenus en streaming.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Accessoires
Divers
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