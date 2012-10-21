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- Guide de démarrage rapide
BDL4271VL/00
Communiquez vos messages avec élégance
Profitez de l'alliance unique d'une qualité d'image éblouissante et de hautes performances pour attirer l'attention de votre public et communiquer vos messages marketing.Voir tous les avantages
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Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver protège vos contenus grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Profitez d'images plus claires, même dans des conditions de forte luminosité, grâce à cette dalle 700 nits. Votre cible bénéficie ainsi d'une qualité d'image accrue dans les endroits très lumineux sans être directement ensoleillés, pour une expérience optimisée.
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.
Lisez vos propres supports à l'aide du port USB. Insérez simplement une clé USB pour afficher vos propres contenus afin de communiquer les messages marketing que vous souhaitez, quand bon vous semble. Grâce au grand choix de formats pris en charge, ce puissant lecteur multimédia offre une vraie souplesse, et une image d'excellente qualité.
Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.
Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.
Contrôlez tous les écrans de votre réseau d'affichage à partir d'une unique télécommande, via l'écran principal. Grâce à cette fonction simple et pratique, vous n'aurez plus à vous soucier de modifier la configuration des autres écrans.
Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Accessoires
Divers
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