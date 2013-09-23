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Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.
Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Partagez et diffusez simplement les contenus de votre appareil mobile ou de votre lecteur multimédia sur votre écran avec tous les appareils multimédias compatibles DLNA. Connectez chaque écran avec un câble ethernet et gérez vos contenus en temps réel dans votre réseau local. Connectez simplement votre écran et commencez à partager.
Lisez vos propres supports à l'aide du port USB. Insérez simplement une clé USB pour afficher vos propres contenus afin de communiquer les messages marketing que vous souhaitez, quand bon vous semble. Grâce au grand choix de formats pris en charge, ce puissant lecteur multimédia offre une vraie souplesse, et une image d'excellente qualité.
Vous pouvez programmer librement le bon contenu au bon moment pour satisfaire les besoins en informations de vos clients. Mélangez et gérez votre contenu sur plusieurs entrées vidéo : USB, VGA, DVI et HDMI. Créez simplement une ou plusieurs listes de lecture avec la fonction programmation pour être maître de votre contenu en permanence.
Contrôlez votre écran en gérant toutes les commandes ainsi que le signal vidéo via un seul câble HDMI. Avec cette fonctionnalité exclusive, l'utilisation et la maintenance de votre écran sont un jeu d'enfant. Les commandes CEC (Consumer Electronics Control) vous permettent de trouver les informations essentielles sur votre écran avec une facilité déconcertante.
Réduction de l'alimentation électrique requise pour faire fonctionner le périphérique.
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