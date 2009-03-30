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    Moniteur LCD

    BDL4231CS/00

    Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures

    Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 107 cm (42") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.

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    Moniteur LCD

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    Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures

    avec logement pour SmartCard

    • 107 cm (42")
    • multimédia
    • HD Ready
    Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

    Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

    L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net

    Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.

    Permet de déterminer les paramètres de démarrage à l'aide de SmartControl

    En réseau, vous souhaitez pouvoir contrôler les conditions de démarrage de tous les moniteurs lorsqu'ils sont rebranchés ou que l'alimentation secteur est rétablie à la suite d'une coupure de courant. Grâce aux commandes RS232, Smart Control vous permet de choisir entre 4 paramètres : état de l'alimentation, entrée source, volume ou format de l'image. Vous pouvez définir l'état de ces 4 paramètres afin qu'ils soient maintenus tels qu'ils étaient avant la coupure de courant ou qu'ils aient un état particulier quand le téléviseur est de nouveau alimenté.

    Touches de commandes cachées et verrouillables

    Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.

    Emplacement SmartCard Xpress intégré avec capacité d'extension

    SmartCard Xpress est un emplacement qui permet d'accroître le nombre de fonctionnalités d'affichage. Supprimant le recours à des appareils externes, les cartes développées par Philips et/ou par des tiers permettent d'optimiser la connectivité avec l'écran grâce à cet emplacement.

    Gestion à distance et configuration via RS232

    La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.

    Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement

    Cette fonction permet de copier les paramètres du menu d'un moniteur vers un autre. Elle assure l'uniformité entre ceux-ci et réduit considérablement le temps d'installation. En outre, elle ne nécessite aucun câble.

    Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

    Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      107  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      42  pouces
      Format d'image
      16/9
      Type d'écran LCD
      • 1 366 x 768 pixels
      • Polariseur antireflet
      Résolution optimale
      1 360 x 768 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 millions de couleurs
      Contraste dynamique
      3 000:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement 3D MA
      • Balayage progressif
      • Contraste dynamique amélioré
      Fréquence de balayage vertical
      56 - 75 Hz
      Type d'écran
      Écran LCD WXGA à matrice active TFT

    • Connectivité

      PC
      • 1 entrée audio PC 3,5 mm
      • RS-232 D-Sub 9 broches
      • Entrée VGA D-Sub 15 broches
      Entrée AV
      • 2 HDMI
      • 2 composantes (YPbPr)
      • 2 prises audio (G/D) pour YPbPr
      • 1 entrée vidéo composite (CVBS)
      • 1 prise audio (G/D)
      • 1 prise S-Vidéo
      Autres connexions
      Sortie S/PDIF (coaxiale)
      Fonctions avancées de connectivité
      • Emplacement SmartCard
      • Connecteur amplifié pour enceinte externe

    • Pratique

      Incrustation d'images
      CVBS PIP sur entrée VGA principale
      Approbations de conformité
      • Marquage « CE »
      • UL/cUL
      • CCC
      • LUSD
      • GOST
      • SEMKO
      Contrôlable via le réseau
      RS-232
      Fixation VESA
      400 x 200 mm
      Réglages du format d'écran
      • 4/3
      • Écran large
      • Zoom sous-titrage
      • Zoom 16/9
      • Zoom 14/9
      • Zoom 16/9

    • Son

      Haut-parleurs intégrés
      2
      Puissance de sortie (RMS)
      2 x 10 W
      Amélioration du son
      Smart Sound
      Système audio
      • Stéréo
      • Mono

    • Alimentation

      Puissance électrique
      90 - 264 V CA, 50/60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      186 W (consommation type)
      Consommation en veille
      < 3,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 60 Hz

    • Dimensions

      Profondeur de la boîte
      34.1  millimètre
      Hauteur de la boîte
      74.8  millimètre
      Largeur de la boîte
      117  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      663  millimètre
      Hauteur TV (support inclus) (po.)
      26.1  pouces
      Largeur de l'appareil
      1 022  millimètre
      Poids du produit
      21,0  kg
      Profondeur appareil (support inclus)
      250  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      615  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      129  millimètre
      Profondeur TV (support inclus) (po.)
      9.8  pouces
      Largeur de l'appareil (pouces)
      40,2  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      24.2  pouces
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      5,1  pouces
      Profondeur boîte (pouces)
      13.4  pouces
      Hauteur boîte (pouces)
      29.4  pouces
      Largeur boîte (pouces)
      46.1  pouces
      Poids du produit (lb)
      46,30  lb
      Poids incluant l'emballage
      21,8  kg
      Poids (emballage compris) (lb)
      48,06
      MTBF
      100 k (50 k CCFL exclus) h

    • Spécificités techniques

      Plage de température de fonctionnement
      0 - 40  °C
      Taux d'humidité relative
      5 % - 90 %

    • Tuner/réception/transmission

      Lecture vidéo
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Support pour installation sur table
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble adaptateur HDMI-DVI
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      Accessoires en option
      SmartLoader 22AV1135

    • Divers

      Cadre
      Argent
      Garantie
      Europe/Amérique du Nord : 3 ans, Asie-Pacifique/Moyen-Orient/Afrique : 1 an

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Support pour installation sur table
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble adaptateur HDMI-DVI
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Accessoires en option: SmartLoader 22AV1135
    Badge-D2C

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