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    Moniteur LCD

    BDL4230ET/00

    Plus d'interaction

    Faites passer les informations ou messages marketing essentiels de façon plus claire que jamais grâce à l'écran BDL4230ET. Son écran tactile interactif vous permet d'impliquer vos clients comme jamais auparavant.

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    Moniteur LCD

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    Plus d'interaction

    grâce à l'écran tactile LCD 107 cm (42")

    • 107 cm (42")
    • Tactile multipoint
    • Full HD
    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

    Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

    Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

    Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

    Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

    Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

    Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'environnement

    Les paramètres d'affichage s'adaptent à la luminosité ambiante sans intervention de la part de l'utilisateur.

    Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image

    Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.

    Gestion à distance et configuration via RS232

    La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.

    Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

    Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      107  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      42  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,48 mm x 0,48 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,06 milliard de couleurs
      Niveau de contraste (standard)
      1 400:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré

    • Connectivité

      PC
      • Entrée VGA D-Sub 15 broches
      • Sortie VGA D-Sub 15 broches
      • 1 entrée DVI-D
      • RS-232 D-Sub 9 broches
      • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
      • 1 entrée audio PC 3,5 mm
      • USB type B
      Entrée AV
      • 1 prise HDMI
      • 1 prise composite (BNC)
      • 1 prise S-Vidéo
      • 2 prises audio (G/D)
      Sortie A/V
      • 1 prise composite (BNC)
      • 1 prise audio (G/D)
      Autres connexions
      • Sortie c.a.
      • Connecteur amplifié pour enceinte externe
      • 1 prise composantes RCA

    • Pratique

      Positionnement
      Paysage
      Incrustation d'images
      PIP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 5 x 5
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      Installation aisée
      • Sortie c.a.
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      • Capteur de lumière ambiante
      • Veille avancée
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      RS-232
      Emballage
      Emballage réutilisable

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 12 W (8 ohms)

    • Alimentation

      Consommation (en fonctionnement)
      Typ. 182 W
      Consommation en veille
      < 1 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Épaisseur du cadre
      30 mm (1,2")
      Fixation Smart insert
      160 x 300 x 55 mm
      Hauteur appareil (support inclus)
      666  millimètre
      Smart insert en pouces (l x H P)
      6,3 x 11,81 x 2,17"
      Hauteur TV (support inclus) (po.)
      26.2  pouces
      Largeur de l'appareil
      993  millimètre
      Poids du produit
      27  kg
      Profondeur appareil (support inclus)
      319  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      586  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      120  millimètre
      Profondeur TV (support inclus) (po.)
      12.6  pouces
      Largeur de l'appareil (pouces)
      39,1  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      23.1  pouces
      Fixation murale
      200 x 200 mm/200 x 400 mm
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      4,7  pouces
      Poids du produit (lb)
      59,4  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 - 40  °C
      MTBF
      60 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      5 - 90  %

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      Socle
      BM05411 + BM00001

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      Garantie
      Europe/Amérique du Nord : 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • CCC
      • LUSD

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    Badge-D2C

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