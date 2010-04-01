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    Moniteur LCD

    BDL4225E/00

    Le meilleur système d'affichage dynamique public

    Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 107 cm (42") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.

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    Moniteur LCD

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    Le meilleur système d'affichage dynamique public

    Pour les applications intérieures

    • 107 cm (42")
    • multimédia
    • Full HD
    Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

    Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

    L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Conçu pour fonctionner en continu

    Conçu pour fonctionner en continu

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos écrans d'affichage ont été conçus pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

    Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

    Prise en charge des applications en matrice mosaïque

    La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.

    Fonction avancée d'anti-rémanence de l'image

    Il peut arriver que les images statiques affichées de manière prolongée créent une « image fantôme » ou un effet de rémanence de l'image sur les écrans LCD. Bien que cet effet ne soit pas permanent sur les écrans LCD, il peut être gênant, surtout en cas de diffusion ininterrompue de contenus.

    Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

    Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

    Gestion à distance et configuration via RS232

    La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler les écrans à distance grâce au protocole RS232. Avec les commandes CEC, vous bénéficiez d'un contrôle total sur tous les écrans de votre réseau d'information à tout moment.

    Fonctionnement en mode portrait

    Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

    Boucle VGA (loop through)

    Connectez plusieurs écrans afin de créer un mur vidéo comptant jusqu'à 150 écrans au moyen d'une boucle VGA, pour un plus grand plaisir de visionnage. Sans matériel supplémentaire, ils sont simples à installer et captivent votre auditoire.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      107  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      42  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,485 x 0,485
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,06 milliard de couleurs
      Niveau de contraste (standard)
      1 400:1
      Temps de réponse (standard)
      5  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré

    • Connectivité

      PC
      • Entrée VGA D-Sub 15 broches
      • Sortie VGA D-Sub 15 broches
      • 1 entrée DVI-D
      • RS-232 D-Sub 9 broches
      • Sortie RS-232 D-Sub 9 broches
      • 1 entrée audio PC 3,5 mm
      Entrée AV
      • 1 prise HDMI
      • 1 prise composantes (BNC)
      • 1 prise composite (RCA)
      • 1 prise composite (BNC)
      • 1 prise S-Vidéo
      • 2 prises audio (G/D)
      Sortie A/V
      • 1 prise composite (BNC)
      • 1 prise audio (G/D)

    • Pratique

      Positionnement
      • Portrait
      • Paysage
      Incrustation d'images
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Matrice en mosaïque
      5 x 5
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      Installation aisée
      Poignées de transport
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      RS-232
      Emballage
      Emballage réutilisable

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 7 W (8 ohms)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      90 - 264 V CA, 50/60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      Typ. 132 W
      Consommation en veille
      < 1 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Épaisseur du cadre
      45 mm / 1,77 pouce
      Hauteur appareil (support inclus)
      663  millimètre
      Hauteur TV (support inclus) (po.)
      26.1  pouces
      Largeur de l'appareil
      1 022  millimètre
      Poids du produit
      19,8  kg
      Profondeur appareil (support inclus)
      250  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      615  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      129  millimètre
      Profondeur TV (support inclus) (po.)
      9.8  pouces
      Largeur de l'appareil (pouces)
      40,2  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      24.2  pouces
      Fixation murale
      200 x 200 mm, 400 x 200 mm
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      5,1  pouces
      Poids du produit (lb)
      43,65  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 - 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      5 - 90  %

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble VGA
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      • Guide de démarrage rapide
      • Support pour installation sur table
      Accessoires en option
      • Support mural fixe
      • Support mural flexible
      • Montage au plafond

    • Divers

      Cadre
      Metallic Anthracite
      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      Garantie
      Europe/Amérique du Nord : 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • CCC
      • LUSD
      • UL/cUL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Câble d'alimentation
    • Câble VGA
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Guide de démarrage rapide
    • Support pour installation sur table
    • Accessoires en option: Support mural fixe
    • Accessoires en option: Support mural flexible
    • Accessoires en option: Montage au plafond
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