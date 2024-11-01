Termes recherchés

    Signage Solutions BDL3230QL Écran Q-Line

    BDL3230QL/11

    Malheureusement, ce produit n'est plus disponible

    Signage Solutions BDL3230QL Écran Q-Line

    Produits similaires

    Afficher tous les Non attribué

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

    SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

    Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

    Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

    Affichage uniforme des images avec D-image clinique

    Affichage uniforme des images avec D-image clinique

    D-image vous permet de consulter des images cliniques et d'établir un diagnostic en bénéficiant d'un affichage précis et uniforme. Afin de permettre des interprétations cliniques fiables, nos moniteurs professionnels sont étalonnés en usine de manière à produire un affichage aux niveaux de gris optimisés. D-image vous aide à exceller dans tous les aspects des soins aux patients.

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.

    Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

    La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

    Badge-D2C

    Rechercher de l'assistance pour ce produit

    Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.

    Produits suggérés

    Produits récemment consultés

    Enregistrer

    Abonnez-vous à notre newsletter

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

    Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.