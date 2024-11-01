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    BDH4251V Moniteur plasma

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    Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

    Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

    L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

    Luminosité (1 500 cd/m²) et contraste (15000:1) élevés

    Une luminosité et un contraste élevés offrent de nombreux avantages dans les environnements publics où la luminosité est variable et échappe souvent à tout contrôle.

    Désentrelacement adapté au mouvement pour des images nettes

    Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.

    Gestion et configuration à distance avec RS232

    La fonction de gestion à distance permet à l'utilisateur de contrôler et de régler l'affichage à distance grâce au protocole RS232. À l'aide des commandes CEC, vous avez le plein contrôle de l'ensemble des écrans de votre réseau d'information simultanément.

    Boucle VGA (loop through) pour une connexion en cascade d'autres moniteurs

    Si plusieurs écrans doivent partager le même signal d'entrée, la boucle VGA (loop through) offre une solution rentable. De fait, le signal d'entrée VGA est amplifié et rendu disponible sur un connecteur de sortie VGA pouvant être branché sur le moniteur suivant.

    Touches de commandes cachées et verrouillables

    Les touches de commande locales de l'écran sont placées de telle sorte qu'elles sont moins visibles et donc plus difficilement accessibles. De plus, le capteur de la télécommande ainsi que les touches de commande locales peuvent être désactivés via la RS232 afin d'empêcher toute intervention non autorisée sur l'écran lorsque celui-ci est installé dans un espace public.

    Fonctions anti-marquage avancées pour éviter les images fantômes

    L'appareil est doté d'une fonction de protection, à savoir le « décalage de pixels ». Une fois le mécanisme de protection activé, la position des pixels de l'image à l'écran est automatiquement modifiée afin d'éviter l'apparition d'images fantômes. Une seconde méthode anti-vieillissement est utilisée. En fonction du modèle, elle consiste à appliquer un signal blanc à 100 % sur l'ensemble de l'écran pendant un certain temps afin de supprimer les images fantômes ou à retourner l'image pour obtenir le même résultat.

    Longue durée de vie de l'écran, supérieure à 60 000 heures

    Les applications à usage public fonctionnent bien souvent en continu. Même au-delà de 60 000 heures de fonctionnement, la luminosité de l'écran reste supérieure à 50 % de la valeur initiale.

    Conforme aux normes RoHS relatives au respect de l'environnement

    Les écrans Philips sont conçus et produits conformément à la directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS), notamment le plomb et d'autres substances toxiques nocives pour l'environnement.

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