Fonctions anti-marquage avancées pour éviter les images fantômes

L'appareil est doté d'une fonction de protection, à savoir le « décalage de pixels ». Une fois le mécanisme de protection activé, la position des pixels de l'image à l'écran est automatiquement modifiée afin d'éviter l'apparition d'images fantômes. Une seconde méthode anti-vieillissement est utilisée. En fonction du modèle, elle consiste à appliquer un signal blanc à 100 % sur l'ensemble de l'écran pendant un certain temps afin de supprimer les images fantômes ou à retourner l'image pour obtenir le même résultat.