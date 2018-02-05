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    Signage Solutions Écran D-line

    86BDL4150D/00

    Mettez en valeur votre contenu

    L’écran professionnel rapide Ultra HD 4K D-Line met en valeur votre contenu. Cet écran de Philips restitue des images d’une qualité irréprochable, des couleurs vraies et des contrastes élevés. Grâce à lui, vous pouvez afficher du contenu sur un seul écran facilement depuis plusieurs sources.

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    Signage Solutions Écran D-line

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    Mettez en valeur votre contenu

    Écran intelligent rapide s’utilisant en continu.

    • 218 cm (86 po)
    • Propulsé par Android
    • 500 cd/m²
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

    QuadViewer. Affichez quatre sources à l'écran.

    QuadViewer. Affichez quatre sources à l'écran.

    Transformez un unique écran professionnel Philips en un mur vidéo 2 x 2 sans cadre. Connectez quatre sources indépendantes pour afficher différents canaux simultanément en toute simplicité. Il vous suffit d'indiquer à l'écran quel contenu doit être affiché au niveau de quelle zone. Il est idéal par exemple dans les salles de contrôle, où les images de plusieurs caméras doivent être clairement visibles.

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et commande de contenus en ligne.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et commande de contenus en ligne.

    Android 7. Processeur Android dédié.

    Contrôlez votre écran professionnel Philips via une connexion Internet. Le système d'exploitation Android intégré (SoC) vous permet d'installer des applications Web et Android natives directement sur l'écran. Grâce au planificateur intégré, lancez en toute simplicité des applications et des contenus en fonction de l'heure ou de l'utilisateur.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Port mPCIe intégré pour module 4G/LTE en option

    Connectez facilement des modules 4G/LTE à votre écran professionnel Philips. Le port mPCIe intégré permet à votre écran de communiquer avec d'autres appareils qui partagent la même connectivité sans fil. Indispensable si vous installez des écrans dans des endroits tels que banques ou bâtiments gouvernementaux, où vous ne pouvez pas accéder au réseau local.

    Preuve de lecture pour les contenus Android. Vérifiez ce qui s'affiche à l'écran.

    Vérifiez que votre écran professionnel Philips avec Android affiche le bon contenu, même lorsque vous n'êtes pas sur place. Vous pouvez configurer l'écran de manière à ce qu'il réalise automatiquement des captures d'écran à intervalles réguliers lorsqu'il affiche des contenus du lecteur multimédia intégré. Les captures d'écran sont stockées dans la mémoire interne de l'écran, et vous avez la possibilité de les recevoir par e-mail.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      217.4  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      85.6  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,4935 x 0,4935 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      12  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Balayage progressif
      Système d'exploitation
      Android 7.1.2

    • Connectivité

      Sortie audio
      • SPDIF
      • Prise jack 3,5 mm
      • Connecteur pour haut-parleur externe
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • VGA (analogique sub-D)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • DisplayPort (1.2)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • OPS
      • 1 micro USB (OTG)
      • USB 2.0
      • USB 3.0
      • mPCIe
      Sortie vidéo
      DisplayPort 1.2 (x1)
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Incrustation d'images
      PIP
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixel, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • RS-232

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (type)
      262W +/- 10%  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 2160p, 30,50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 x 200 mm
      Largeur de l'appareil
      1927,9  millimètre
      Poids du produit
      63,8  kg
      Hauteur de l'appareil
      1098,9  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      76,4  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      75,90  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      43.26  pouces
      Fixation murale
      600 (H) x 400 (V) mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3  pouces
      Largeur du cadre
      15,2 (H/G/D/B)
      Poids du produit (lb)
      140,65  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 % ~ 80 % (fonctionnement), 10 %-90 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      • Dual-Core Cortex-A72 à 2 GHz
      • Quad-Core Cortex-A53 à 1,5 GHz
      Processeur graphique
      ARM Mali-T864
      Mémoire
      DDR3 4 Go
      Stockage
      64G eMMc
      Wi-Fi
      • 2T2R
      • 802.11 ac/a/b/g/n
      • WCT07R2201

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble RS-232
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble HDMI
      • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
      Accessoires fournis
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Couvercle de carte SD

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Italien
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • LUSD
      • GOST
      • BSMI
      • CB

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble RS232
    • Câble d'alimentation
    • Câble HDMI
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    Badge-D2C

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