Autres articles dans la boîte
- Télécommande
- Piles pour télécommande
- Guide de démarrage rapide
- Câble RS232
- Câble d'alimentation
- Câble HDMI
- Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
86BDL4150D/00
Mettez en valeur votre contenu
L’écran professionnel rapide Ultra HD 4K D-Line met en valeur votre contenu. Cet écran de Philips restitue des images d’une qualité irréprochable, des couleurs vraies et des contrastes élevés. Grâce à lui, vous pouvez afficher du contenu sur un seul écran facilement depuis plusieurs sources.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.
Transformez un unique écran professionnel Philips en un mur vidéo 2 x 2 sans cadre. Connectez quatre sources indépendantes pour afficher différents canaux simultanément en toute simplicité. Il vous suffit d'indiquer à l'écran quel contenu doit être affiché au niveau de quelle zone. Il est idéal par exemple dans les salles de contrôle, où les images de plusieurs caméras doivent être clairement visibles.
Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.
Contrôlez votre écran professionnel Philips via une connexion Internet. Le système d'exploitation Android intégré (SoC) vous permet d'installer des applications Web et Android natives directement sur l'écran. Grâce au planificateur intégré, lancez en toute simplicité des applications et des contenus en fonction de l'heure ou de l'utilisateur.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Connectez facilement des modules 4G/LTE à votre écran professionnel Philips. Le port mPCIe intégré permet à votre écran de communiquer avec d'autres appareils qui partagent la même connectivité sans fil. Indispensable si vous installez des écrans dans des endroits tels que banques ou bâtiments gouvernementaux, où vous ne pouvez pas accéder au réseau local.
Vérifiez que votre écran professionnel Philips avec Android affiche le bon contenu, même lorsque vous n'êtes pas sur place. Vous pouvez configurer l'écran de manière à ce qu'il réalise automatiquement des captures d'écran à intervalles réguliers lorsqu'il affiche des contenus du lecteur multimédia intégré. Les captures d'écran sont stockées dans la mémoire interne de l'écran, et vous avez la possibilité de les recevoir par e-mail.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
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