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Une excellente visibilité, quelle que soit la luminosité
Maintenez votre visibilité de jour comme de nuit avec les écrans ultra-lumineux Philips H-Line. Leur netteté et leur contraste extraordinaires en font la solution idéale pour afficher des contenus captivants dans une vitrine ou un lieu bien éclairé : aéroport, centre commercial, etc.
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.
Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.
Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, la technologie révolutionnaire FailOver affiche automatiquement les contenus de secours à l'écran au cas peu probable où le lecteur multimédia ne fonctionnerait plus. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion FailOver pour bénéficier d'une protection instantanée des contenus.
Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).
Gestion thermique améliorée, panneaux à cristaux liquides High Tni et capteurs thermiques intégrés pour résister à des températures ambiantes élevées. Luminosité allant jusqu'à 2 500 cd/m² lorsque la luminosité ambiante est élevée. Le polariseur d'affichage est compatible avec les lunettes de soleil polarisées pour une meilleure lisibilité du contenu.
Les écrans numériques à luminosité élevée orientés vers la rue attirent l’attention dans toutes les conditions d’éclairage, ce qui augmente l’exposition du magasin et attire les clients. Une luminosité spectaculaire allant jusqu’à 3000 cd/m² assure une haute visibilité et une qualité d’image pure, même dans des conditions de lumière ambiante extrêmes.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Accessoires
Divers
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