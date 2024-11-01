Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).