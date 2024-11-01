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    Signage Solutions Tableau blanc interactif

    75BDL3652T/00

    Écran interactif pour la classe

    Stimulez la participation et la collaboration grâce à un écran interactif Philips T-Line. Ces écrans propulsés par Android sont constitués de verre trempé antiéblouissement, résistent à un usage quotidien intensif et comportent 20 points tactiles.

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    Signage Solutions Tableau blanc interactif

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    Écran interactif pour la classe

    Avec technologie tactile multipoint

    • 190 cm (75 po)
    • Propulsé par Android
    • Tactile multipoint
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Android : Utilisez votre propre application ou votre application préférée

    Avec le système d'exploitation Android OS intégré à l'écran, vous pouvez travailler avec la plupart des systèmes d'exploitation OS mis au point sur la planète et enregistrer votre propre application directement sur l'écran. Vous pouvez aussi choisir parmi la vaste bibliothèque d'applications Android et écouter du contenu depuis celle-ci. Avec le planificateur intégré, vous pouvez répartir vos applications et votre contenu en fonction de votre client et de l'heure de la journée et grâce à la fonction d'orientation automatique, le contenu peut être affiché en mode portrait ou paysage en faisant simplement tourner l'écran.

    Technologie multitouche avec 20 points tactiles

    Créez une expérience interactive mémorable avec un maximum de 20 points tactiles en même temps. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout contenu, ce qui le rend parfait pour l’éducation, les lieux publics, les entreprises, l’hôtellerie et les commerces de détail. Le panneau tactile est conforme aux normes HID, offrant un fonctionnement véritablement prêt à l’emploi.

    Mode Tableau blanc intégré

    Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d’activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d’affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l’écran peut ensuite être saisi pour faciliter l’impression ou le partage de fichiers.

    Partage d'écran sans fil et collaboration avancée

    Affichez quatre flux sur un écran. La fonction de partage d'écran sans fil vous permet de connecter différents appareils en même temps pour changer rapidement de contenu lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez nos clés Interact HDMI en option pour caster directement sur l'écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      189.3  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      74.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,4296 x 0,4296 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 @ 60 Hz
      Luminosité
      420  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      9  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
      • Contraste dynamique amélioré
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet
      Technologie de la dalle
      IPS
      Système d'exploitation
      Android 9

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm (x 2)
      Entrée vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 4)
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 3.0 (x 2)
      • USB-C
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm (x 1)
      Autres connexions
      • OPS
      • Micro SD
      Sortie vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 2)
      • USB 2.0 (x 2)
      Commande externe
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Portrait (12/7)
      • Paysage (18/7)
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • DisplayPort
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 20 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60Hz
      Consommation (type)
      190  W
      Consommation (max.)
      380 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 350, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 848 x 480, 60 Hz
      • 960 x 720, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60, 70 Hz
      • 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz
      • 1 152 x 900, 66 Hz
      • 1 280 x 720, 60, 70 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz, 75 Hz
      • 1 280 x 800, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 960, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz
      • 1 440 x 900, 60, 75 Hz
      • 1 440 x 1 050, 60 Hz
      • 1 600 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 4K x 2K

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 mm x 100 mm, 6xM4L6
      Largeur de l'appareil
      1 715,50  millimètre
      Poids du produit
      53  kg
      Hauteur de l'appareil
      993,70  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      80,8 mm (P au support mural) / 108,7 (P au couvercle du haut-parleur)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      67,54  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      39.12  pouces
      Fixation murale
      600 (H) x 400 (V) mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,18 (P au support mural) / 4,28 (P au couvercle du haut-parleur)  pouces
      Largeur du cadre
      17,8 mm (égal)
      Poids du produit (lb)
      116,85  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80 % (opérationnel), 5 - 95 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      MTK5680
      Processeur graphique
      DDR4 4 Go
      Mémoire
      Mémoire vive de 4 Go
      Stockage
      eMMC 32 Go
      Wi-Fi
      • AP(WC0SR2511-88112BU)
      • STA(WCT5GM2511MT7668AU)

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Chiffon (x 1)
      • Câble DVI-D (1,8 m)
      • Vis M2 (x 2)
      • Vis M3 (x 2)
      • Logo Philips (x 1)
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Stylet (x 2)
      • Tactile USB (x 1)
      • Cache USB (x 1)
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Câble HDMI
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Guide de démarrage rapide (1)
      • 1 télécommande
      • Câble RS-232
      Accessoires en option
      Dongles Interact

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Néerlandais
      • Danois
      • Anglais
      • Français
      • Finnois
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Norvégien
      • Polonais
      • Portugais
      • Russe
      • Espagnol
      • Suédois
      • Chinois simplifié
      • Turc
      • Chinois traditionnel
      Garantie
      Garantie de 5 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe A
      • LUSD
      • CB
      • BSMI
      • EAC
      • EMF
      • PSB
      • ETL

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Tactile infrarouge sans écart
      Points de contact
      20 points de contact simultanés
      Plug-and-play
      Compatible HID
      Verre de sécurité
      • Anti-éblouissement
      • Verre de sécurité trempé

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Accessoires en option: Dongles Interact
    Badge-D2C

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