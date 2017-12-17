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    Signage Solutions Écran Q-Line

    75BDL3050Q/00

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    Attirez l’attention grâce à cet écran Android Q-Line Ultra HD d’une grande résolution. L’installation se fait rapidement et ne nécessite aucune quincaillerie. La qualité d’image est excellente. Il affiche du contenu aussi bien local qu’en ligne.

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    Signage Solutions Écran Q-Line

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    Un écran 18:7 simple, intelligent et affichant des images nettes.

    • 190 cm (75 po)
    • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et commande de contenus en ligne.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et commande de contenus en ligne.

    Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

    Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Mémoire interne : téléchargez des contenus pour une lecture instantanée

    Enregistrez et diffusez des contenus sans recourir à un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel Philips est doté d'une mémoire interne sur laquelle vous pouvez enregistrer des contenus multimédias, pour une lecture instantanée. La mémoire interne fait également office de tampon lorsque vous diffusez des contenus en streaming.

    Lecteur multimédia intégré : programmez facilement des contenus sur USB

    Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      189.27  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      74.52  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,429 x 0,429 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      410  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Accentuation des couleurs
      • Réglage de la température de couleur
      • Désentrelacement
      • Réduction du bruit
      • Smart Picture
      Technologie de la dalle
      IPS
      Système d'exploitation
      Android 5.0.1

    • Connectivité

      Sortie audio
      Audio G/D (RCA)
      Entrée vidéo
      • VGA (analogique sub-D)
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x4)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • OPS
      • Sortie IR
      • Sortie c.a.
      • Analogique (entrée D-sub)
      • Sortie audio analogique G/D
      • DisplayPort
      • HDMI
      • Micro SD
      • Entrée audio PC
      • Série RS232
      • USB 2.0
      • Prise d'alimentation USB (5 V, 2 A)
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      Paysage (18/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 10 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      • Smart insert
      • Sortie c.a.
      • Poignées de transport
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • LAN (RJ45)
      • RS-232
      • Carte OPS RS232
      • HDMI (un câble)
      Mémoire
      Mémoire eMMC 8 Go

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      237 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G
      Consommation à 350 nits
      181 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30/60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1676,6  millimètre
      Poids du produit
      53,3  kg
      Hauteur de l'appareil
      955  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      73,8  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      66,01  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      37.60  pouces
      Fixation murale
      600 x 400 mm M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,91  pouces
      Largeur du cadre
      12,5 (Haut/Gauche/Droite) 16,0 (Bas) mm
      Poids du produit (lb)
      117,5  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80 (opération),10 - 90 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • WMV
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MOV
      • TRP
      • VOB
      • WEBM
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      HD 1080p quatre cœurs
      Mémoire
      DDR3 2 Go
      Stockage
      Mémoire eMMC 8 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Câble HDMI
      • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
      Accessoires fournis
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Couvercle USB et vis x1

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Japonais
      • Tchèque
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Classe B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • PSB

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Télécommande
    • Câble HDMI
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    Badge-D2C

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