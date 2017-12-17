Autres articles dans la boîte
- Câble d'alimentation
- Câble RS232
- Piles pour télécommande
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande
- Câble HDMI
- Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
75BDL3050Q/00
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Attirez l’attention grâce à cet écran Android Q-Line Ultra HD d’une grande résolution. L’installation se fait rapidement et ne nécessite aucune quincaillerie. La qualité d’image est excellente. Il affiche du contenu aussi bien local qu’en ligne.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Enregistrez et diffusez des contenus sans recourir à un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel Philips est doté d'une mémoire interne sur laquelle vous pouvez enregistrer des contenus multimédias, pour une lecture instantanée. La mémoire interne fait également office de tampon lorsque vous diffusez des contenus en streaming.
Programmez facilement des contenus à diffuser depuis un périphérique USB. Votre écran professionnel Philips quitte le mode veille pour afficher le contenu de votre choix, puis retourne en mode veille une fois la lecture terminée.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
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