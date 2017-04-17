Restez visible jour et nuit grâce à l’écran 4K UHD professionnel ultra-lumineux H-Line de Philips. Sa clarté et son contraste incroyables en font une solution parfaite pour les aires achalandées où il peut y avoir une luminosité ambiante élevée. Des aéroports aux centres commerciaux :
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
FailOver garantit l'affichage permanent des contenus
Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.
Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.
QuadViewer. Diffuser quatre signaux source sur un seul écran.
Transformez un écran professionnel Philips en vidéomosaïque 2x2 sans bords. En connectant quatre sources indépendantes, vous pouvez facilement lire plusieurs canaux à la fois. Il vous suffit d’indiquer quel contenu lire pour chaque zone de l'écran. Idéal pour les situations comme salle de contrôle de diffusion où les flux de plusieurs caméras doivent être clairement visibles.
Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option
Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).
Luminosité élevée (3000 cd/m2). Pour une utilisation semi-extérieure.
Obtenez un grand effet dans les lieux lumineux ou semi-extérieurs. Cet écran extrêmement lumineux de 3000 cd/m2 est idéal pour attirer l’attention dans les vastes zones achalandées fortement éclairées.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
189.3
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
74.5
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
3840 x 2160
Pas de masque
0,429 x 0,429 mm
Résolution optimale
3 840 x 2 160 @ 60 Hz
Luminosité
3000
cd/m²
Couleurs d'affichage
1,07 milliard
Niveau de contraste (standard)
1 200:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
8
ms
Angle de visualisation (horizontal)
89
degrés
Angle de visualisation (vertical)
89
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Technologie de la dalle
IPS
Connectivité
Sortie audio
Prise jack 3,5 mm
Connecteur externe
SPDIF
Entrée vidéo
VGA (analogique sub-D)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x2)
3 composantes vidéos (RCA)
Composite (partage avec Composantes Y)
Entrée audio
Prise jack 3,5 mm
Audio G/D (RCA)
Autres connexions
Sortie c.a.
OPS
USB
Sortie vidéo
DisplayPort
Commande externe
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
RJ45
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
Pratique
Positionnement
Mode paysage 24:7
Mode portrait 24:7
Incrustation d'images
PIP
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, moins lumineux
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
RS-232
DisplayPort
Boucle IR (loopthrough)
Installation aisée
Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Qualité d'image
Contrôle de la couleur avancé
Contrôlable via le réseau
RS-232
HDMI (un câble)
LAN (RJ45)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W (eff.)
Alimentation
Puissance électrique
100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation (type)
400
W
Consommation en veille
< 0,5 W
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
3 840 x 2 160, 30 Hz
3 840 x 2 160, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formats vidéo
1 080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
3 840 x 2 160, 30 Hz
3 840 x 2 160, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Dimensions
Largeur de l'appareil
1681,2
millimètre
Poids du produit
54,1
kg
Hauteur de l'appareil
955,6
millimètre
Profondeur de l'appareil
142,4
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
66,19
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
37.62
pouces
Fixation murale
600 x 400 mm, M8
Profondeur de l'appareil (pouces)
5,61
pouces
Largeur du cadre
15,3 mm
Poids du produit (lb)
119,27
lb
Largeur du Smart insert
136
millimètre
Hauteur du Smart insert
300
millimètre
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Applications multimédias
Lecture vidéo USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Lecture image USB
BMP
GIF
JPEG
PNG
Lecture audio USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
PLS
Accessoires
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation secteur
Piles pour télécommande
Télécommande
Câble RS-232
Câble HDMI
Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
Guide de démarrage rapide
Câble VGA
Accessoires fournis
Câble RS-232 pour cascade
Accessoires en option
Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Anglais
Français
Allemand
Italien
Polissage
Russe
Espagnol
Turc
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Arabe
Japonais
Portugais
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
BSMI
CB
FCC, Classe B
EAC
EnergyStar 7.0
PSB
UL
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble d'alimentation
Piles pour télécommande
Télécommande
Câble RS232
Câble HDMI
Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
Guide de démarrage rapide
Câble VGA
Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)