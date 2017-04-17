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    Signage Solutions Écran H-line

    75BDL3003H/00

    Remarquable

    Restez visible jour et nuit grâce à l’écran 4K UHD professionnel ultra-lumineux H-Line de Philips. Sa clarté et son contraste incroyables en font une solution parfaite pour les aires achalandées où il peut y avoir une luminosité ambiante élevée. Des aéroports aux centres commerciaux :

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    Signage Solutions Écran H-line

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    Remarquable

    Grande luminosité en continu

    • 190 cm (75 po)
    • 3000 cd/m²
    • Ultra HD
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

    QuadViewer. Diffuser quatre signaux source sur un seul écran.

    QuadViewer. Diffuser quatre signaux source sur un seul écran.

    Transformez un écran professionnel Philips en vidéomosaïque 2x2 sans bords. En connectant quatre sources indépendantes, vous pouvez facilement lire plusieurs canaux à la fois. Il vous suffit d’indiquer quel contenu lire pour chaque zone de l'écran. Idéal pour les situations comme salle de contrôle de diffusion où les flux de plusieurs caméras doivent être clairement visibles.

    Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

    Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

    Luminosité élevée (3000 cd/m2). Pour une utilisation semi-extérieure.

    Obtenez un grand effet dans les lieux lumineux ou semi-extérieurs. Cet écran extrêmement lumineux de 3000 cd/m2 est idéal pour attirer l’attention dans les vastes zones achalandées fortement éclairées.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      189.3  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      74.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,429 x 0,429 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 @ 60 Hz
      Luminosité
      3000  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      89  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      89  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      Technologie de la dalle
      IPS

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Connecteur externe
      • SPDIF
      Entrée vidéo
      • VGA (analogique sub-D)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • 3 composantes vidéos (RCA)
      • Composite (partage avec Composantes Y)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      • Sortie c.a.
      • OPS
      • USB
      Sortie vidéo
      DisplayPort
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Mode paysage 24:7
      • Mode portrait 24:7
      Incrustation d'images
      PIP
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • DisplayPort
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • HDMI (un câble)
      • LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (type)
      400  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1681,2  millimètre
      Poids du produit
      54,1  kg
      Hauteur de l'appareil
      955,6  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      142,4  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      66,19  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      37.62  pouces
      Fixation murale
      600 x 400 mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      5,61  pouces
      Largeur du cadre
      15,3 mm
      Poids du produit (lb)
      119,27  lb
      Largeur du Smart insert
      136  millimètre
      Hauteur du Smart insert
      300  millimètre

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA
      • PLS

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Piles pour télécommande
      • Télécommande
      • Câble RS-232
      • Câble HDMI
      • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble VGA
      Accessoires fournis
      Câble RS-232 pour cascade
      Accessoires en option
      Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Portugais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • BSMI
      • CB
      • FCC, Classe B
      • EAC
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • UL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Câble RS232
    • Câble HDMI
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble VGA
    • Accessoires en option: Capteur de mouvement à lumière infrarouge (CRD41)
    Badge-D2C

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