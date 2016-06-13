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    Téléviseur professionnel

    65HFL2859T/12

    Faites plaisir à vos clients

    Vos clients apprécieront l'attention que représente ce téléviseur professionnel au prix abordable. Il offre des fonctionnalités spécialement prévues pour l'hôtellerie, telles qu'une page d'accueil personnalisée avec votre marque, une installation via USB, ainsi que le verrouillage des menus et des commandes.

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    Téléviseur professionnel

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    Faites plaisir à vos clients

    avec un style épuré

    • 165 cm (65") Studio
    • 4K Ultra HD
    • DVB-T2/T/C HEVC
    Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée

    Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée

    Une page d’accueil s’affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l’ajout d’une marque d’entreprise, par exemple) au moment de l’installation à l’aide d’une simple image d’accueil en format .png.

    Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide

    Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide

    Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

    USB pour une lecture multimédia exceptionnelle

    USB pour une lecture multimédia exceptionnelle

    Partagez le plaisir. Connectez votre carte mémoire USB, votre appareil photo numérique, votre lecteur mp3 ou un autre périphérique multimédia au port USB de votre téléviseur pour apprécier des photos, les vidéos et la musique à l'aide d'un navigateur à l'écran d'une grande simplicité d'utilisation.

    4K Ultra HD : une résolution inégalée

    Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Les 3 840 x 2 160 pixels produisent une image si parfaite, si réelle qu'elle est une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

    Liste de chaînes analogiques et numériques commune

    La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

    Contrôle avancé du volume pour ne pas déranger les voisins

    La fonction de contrôle avancé du volume vous permet de définir le volume initial lorsque l'utilisateur allume le téléviseur, ainsi que la plage autorisée pour le volume, afin d'interdire les réglages extrêmes et d'éviter que l'utilisateur ne dérange ses voisins.

    Empêchez toute utilisation non autorisée grâce au verrouillage des commandes locales

    L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage des commandes locales afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen des boutons de commande. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.

    Verrouillage du menu d’installation

    Empêche l’accès non autorisé aux paramètres d’installation et de configuration pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

    Faible consommation d'énergie

    Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      16/9
      Diagonale de l'écran (pouces)
      65  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      164  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3 840 x 2 160p
      Luminosité
      350  cd/m²
      Niveau de contraste (standard)
      4 000
      Angle de visualisation
      178° (H) / 178° (V)

    • Résolution d'affichage prise en charge

      HDMI
      Jusqu’à 3 840 x 2 160p à 60 Hz
      Tuner
      • T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
      • Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
      USB
      • HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
      • Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)
      TV analogique
      • PAL
      • SECAM

    • Caractéristiques

      Facile d'utilisation
      • Style d'image
      • Style de son
      Services numériques
      • Sous-titres
      • Télétexte
      • MHEG
      • Now&Next
      • 8d EPG
      Commande locale
      Clavier (6 boutons)

    • Fonctionnalités pour hôtels

      Mode hôtel
      • Verrouillage des commandes locales
      • Verrouillage du menu
      • Verrouillage du menu d’installation
      • Limitation du volume (y compris HP)
      Mode Prison
      • Mode de sécurité élevée
      • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
      Minuteur
      • Arrêt programmé
      • Alarme réveil
      Interrupteur
      • Canal/source
      • Style d'image
      • Volume (y compris HP)
      Antivol
      Verrou Kensington
      Variateur de puissance
      Démarrage rapide/écologique
      Votre marque
      Logo de bienvenue
      Clonage et mise à jour du micrologiciel
      • par USB
      • Clonage initial instantané
      Contrôle
      Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
      Télécommande
      • Possibilité de serre-câble
      • Verrou du compartiment de piles de la télécommande
      Chaînes
      • Liste combinée
      • Éditeur de chaînes hors ligne

    • Fonctionnalités spéciales santé

      Contrôle
      Télécommande universelle
      Pratique
      Sortie casque

    • Multimédia

      Lecture de vidéos prise en charge
      • Fichiers : AVI, MKV
      • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • HEVC
      • TS
      Formats audio pris en charge
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (version 2 à 9.2)
      Formats de sous-titres pris en charge
      • SRT
      • SSA SUB
      • ASS
      • SMI
      • TXT
      Formats d'image pris en charge
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      Résolution vidéo sur USB prise en charge
      jusqu'à 1 920 x 1 080p@30 Hz
      Connexions multimédias
      USB

    • Audio

      Puissance de sortie audio
      16 (2 x 8)  W
      Enceintes
      • 2
      • Dirigés vers le bas
      Fonctionnalités audio
      • Atténuateur
      • Solde
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Basses dynamiques
      • Dolby MS10

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V CA ; 50-60 Hz
      Température ambiante
      5 °C à 45 °C
      Consommation en veille
      < 0,3 W
      Classe énergétique
      A+
      Classe énergétique européenne
      118  W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Mode Eco
      Consommation énergétique annuelle
      172  kWh

    • Accessoires

      Inclus
      • Télécommande 22AV1407A/12
      • 2 piles AAA
      • Socle avec pieds latéraux
      • Livret de garantie
      • Brochure légale et de sécurité
      En option
      Télécommande de configuration 22AV9573A

    • Connectivité en bas du téléviseur

      HDMI1
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      Antenne
      IEC-75
      Sortie audio numérique
      Optique
      Entrée VGA
      D-Sub 15 broches

    • Connectivité, côté

      USB2
      USB 2.0
      Logement à interface commune
      CI+ 1.3
      HDMI 2
      • HDMI 2.0
      • HDCP 2.2
      • ARC
      Sortie casque
      Minifiche

    • Connectivité, arrière

      Péritel
      • CVBS
      • RVB
      • SVHS
      Composant
      YPbPr + RCA G/D
      Entrée AV
      Vidéocomposite partagée avec YPbPr
      USB 1
      USB 2.0

    • Fonctions avancées de connectivité

      EasyLink (HDMI CEC)
      • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
      • Mise en veille du système
      • Transfert vers la télécommande

    • Design

      Couleur
      Noir

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 460  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      838  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      50  millimètre
      Poids du produit
      36,9  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      1460  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      903  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      345  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      37.5  kg
      Compatible avec un montage mural
      • M6
      • 400 x 400 mm

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Support pour installation sur table
    • Livret de garantie
    Badge-D2C

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    • Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
    • Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.
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