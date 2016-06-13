Vos clients apprécieront l'attention que représente ce téléviseur professionnel au prix abordable. Il offre des fonctionnalités spécialement prévues pour l'hôtellerie, telles qu'une page d'accueil personnalisée avec votre marque, une installation via USB, ainsi que le verrouillage des menus et des commandes.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée
Une page d’accueil s’affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l’ajout d’une marque d’entreprise, par exemple) au moment de l’installation à l’aide d’une simple image d’accueil en format .png.
Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.
USB pour une lecture multimédia exceptionnelle
Partagez le plaisir. Connectez votre carte mémoire USB, votre appareil photo numérique, votre lecteur mp3 ou un autre périphérique multimédia au port USB de votre téléviseur pour apprécier des photos, les vidéos et la musique à l'aide d'un navigateur à l'écran d'une grande simplicité d'utilisation.
4K Ultra HD : une résolution inégalée
Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Les 3 840 x 2 160 pixels produisent une image si parfaite, si réelle qu'elle est une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.
Liste de chaînes analogiques et numériques commune
La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.
Contrôle avancé du volume pour ne pas déranger les voisins
La fonction de contrôle avancé du volume vous permet de définir le volume initial lorsque l'utilisateur allume le téléviseur, ainsi que la plage autorisée pour le volume, afin d'interdire les réglages extrêmes et d'éviter que l'utilisateur ne dérange ses voisins.
Empêchez toute utilisation non autorisée grâce au verrouillage des commandes locales
L'administrateur peut désactiver ou activer le verrouillage des commandes locales afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur au moyen des boutons de commande. Les frais de l'hôtelier sont ainsi limités.
Verrouillage du menu d’installation
Empêche l’accès non autorisé aux paramètres d’installation et de configuration pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.
Faible consommation d'énergie
Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Format d'image
16/9
Diagonale de l'écran (pouces)
65
pouces
Diagonale de l'écran (cm)
164
cm
Écran
LED 4K Ultra HD
Résolution d'écran
3 840 x 2 160p
Luminosité
350
cd/m²
Niveau de contraste (standard)
4 000
Angle de visualisation
178° (H) / 178° (V)
Résolution d'affichage prise en charge
HDMI
Jusqu’à 3 840 x 2 160p à 60 Hz
Tuner
T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
USB
HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
Tuner/réception/transmission
TV numérique
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)
TV analogique
PAL
SECAM
Caractéristiques
Facile d'utilisation
Style d'image
Style de son
Services numériques
Sous-titres
Télétexte
MHEG
Now&Next
8d EPG
Commande locale
Clavier (6 boutons)
Fonctionnalités pour hôtels
Mode hôtel
Verrouillage des commandes locales
Verrouillage du menu
Verrouillage du menu d’installation
Limitation du volume (y compris HP)
Mode Prison
Mode de sécurité élevée
Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
Minuteur
Arrêt programmé
Alarme réveil
Interrupteur
Canal/source
Style d'image
Volume (y compris HP)
Antivol
Verrou Kensington
Variateur de puissance
Démarrage rapide/écologique
Votre marque
Logo de bienvenue
Clonage et mise à jour du micrologiciel
par USB
Clonage initial instantané
Contrôle
Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
Télécommande
Possibilité de serre-câble
Verrou du compartiment de piles de la télécommande
Chaînes
Liste combinée
Éditeur de chaînes hors ligne
Fonctionnalités spéciales santé
Contrôle
Télécommande universelle
Pratique
Sortie casque
Multimédia
Lecture de vidéos prise en charge
Fichiers : AVI, MKV
Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
HEVC
TS
Formats audio pris en charge
MP3
AAC
WAV
WMA (version 2 à 9.2)
Formats de sous-titres pris en charge
SRT
SSA SUB
ASS
SMI
TXT
Formats d'image pris en charge
BMP
JPG
PNG
Résolution vidéo sur USB prise en charge
jusqu'à 1 920 x 1 080p@30 Hz
Connexions multimédias
USB
Audio
Puissance de sortie audio
16 (2 x 8)
W
Enceintes
2
Dirigés vers le bas
Fonctionnalités audio
Atténuateur
Solde
AVL
Incredible Surround
Basses dynamiques
Dolby MS10
Alimentation
Puissance électrique
220-240 V CA ; 50-60 Hz
Température ambiante
5 °C à 45 °C
Consommation en veille
< 0,3 W
Classe énergétique
A+
Classe énergétique européenne
118
W
Fonctions d'économie d'énergie
Mode Eco
Consommation énergétique annuelle
172
kWh
Accessoires
Inclus
Télécommande 22AV1407A/12
2 piles AAA
Socle avec pieds latéraux
Livret de garantie
Brochure légale et de sécurité
En option
Télécommande de configuration 22AV9573A
Connectivité en bas du téléviseur
HDMI1
HDMI 2.0
HDCP 2.2
Antenne
IEC-75
Sortie audio numérique
Optique
Entrée VGA
D-Sub 15 broches
Connectivité, côté
USB2
USB 2.0
Logement à interface commune
CI+ 1.3
HDMI 2
HDMI 2.0
HDCP 2.2
ARC
Sortie casque
Minifiche
Connectivité, arrière
Péritel
CVBS
RVB
SVHS
Composant
YPbPr + RCA G/D
Entrée AV
Vidéocomposite partagée avec YPbPr
USB 1
USB 2.0
Fonctions avancées de connectivité
EasyLink (HDMI CEC)
Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.