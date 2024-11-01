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    Signage Solutions Écran D-line

    65BDL4550D/00

    Toujours plus d'innovation

    Étonnez vos clients grâce à un écran encore plus intelligent et rapide. Le Wi-Fi intégré et la prise en charge des applications Android font de ce dispositif d'affichage l'un des appareils les plus performants de sa catégorie.

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    Signage Solutions Écran D-line

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    Toujours plus d'innovation

    grâce à Android

    • 165 cm (65 po)
    • Propulsé par Android
    • 500 cd/m²
    Enregistrez et écoutez du contenu avec la mémoire interne

    Enregistrez et écoutez du contenu avec la mémoire interne

    Enregistrez et écoutez du contenu grâce à la mémoire interne. Téléversez votre contenu multimédia dans l'écran et commencez la lecture du contenu tout de suite après son extraction. En action conjointe avec le navigateur interne, l'écran constitue également une mémoire cache lors de la diffusion du contenu en ligne. Si le réseau tombe en panne, la mémoire interne continue la lecture en se servant d'une version mise en cache du contenu, ce qui vous garantit que votre contenu multimédia reste à l'écran même si le réseau tombe en panne.

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

    Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

    La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.

    Créez et mettez à jour votre contenu avec CMND & Create

    Créez et mettez à jour votre contenu avec CMND & Create

    Concevez et créez du contenu avec le puissant outil de création CMND & Create. Avec une interface glisser-déplacer, des modèles préchargés, et des widgets intégrés, vous serez en mesure de capter l'attention de vos clients avec un contenu captivant. Disponible en mode portrait ou paysage.

    Gérez les paramètres de plusieurs écrans avec CMND & Control

    Gérez les paramètres de plusieurs écrans avec CMND & Control

    Avec CMND & Control, gérez facilement plusieurs écrans depuis un emplacement central. Avec un contrôle en temps réel de l'affichage, l'accès à des mises à jour logicielles ou de réglages depuis un emplacement distant, et la possibilité de personnaliser et de configurer plusieurs écrans à la fois, tels qu'une vidéomosaïque ou un tableau d'affichage. Contrôler votre suite d'écrans n'a jamais été aussi facile.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Assurez-vous que votre contenu fonctionne grâce aux captures d'écran automatiques

    Votre contenu est important, et avec la fonction capture d'écran automatique, vous pouvez vous assurer qu'il s'affiche en permanence. Les captures d'écran sont prises tout au long de la journée et sont ensuite enregistrées dans le serveur FTP. De là, les captures d'écran peuvent être visualisées à n'importe quel moment et où que vous soyez.

    Écran à affichage grand-angle ADS

    Soyez vu sous tous les angles avec la technologie d’affichage grand-angle ADS. La technologie Advanced Super Dimension Switch traite les images à l’écran très rapidement, ce qui se traduit par des images aux couleurs plus authentiques d’une grande fluidité et d’une remarquable précision, le tout avec un angle de visionnement de 180 degrés.

    Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

    Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d’un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.8  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      64.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,372 x 0,372 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 200:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D
      • Contraste dynamique amélioré
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      Technologie de la dalle
      ADS
      Système d'exploitation
      Android 8.0

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 3)
      • USB 2.0 (x 2)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      OPS
      Sortie vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • HDMI 2.0 (x 1)
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      Wi-Fi
      antenne double de 2,4 GHz et 5 GHz
      Connecteurs d’antenne 4G/LTE
      mPCIe

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (24/7)
      • Portrait (24/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 10 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixel, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      • HDMI
      • RS-232
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      RS-232
      Protocole Wi-Fi
      a/b/g/n, 802.1x

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (type)
      179  W
      Consommation (max.)
      309 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 600 x 900, 60 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Formats vidéo
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1462,3  millimètre
      Poids du produit
      28,1  kg
      Hauteur de l'appareil
      837,3  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      89,9 (profondeur, poignée) / 68,9 (profondeur, montage mural)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      57,57  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      32.96  pouces
      Fixation murale
      400 mm (H) x 400 mm (V), M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,54 (profondeur, poignée) / 2,71 (profondeur, montage mural)  pouces
      Largeur du cadre
      14,9 mm (cadre droit)
      Poids du produit (lb)
      61,95  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lecteur interne

      UC
      2 x A53 + 2 x A73
      Processeur graphique
      ARM Mali G51
      Mémoire
      3 Go DDR
      Stockage
      eMMC 32 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m)
      • Télécommande et piles AAA
      Accessoires fournis
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Logo Philips (x 1)
      • Cache de l'interrupteur secteur
      • Cache USB (x 1)
      • Vis

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Polonais
      • Turc
      • Russe
      • Italien
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Danois
      • Néerlandais
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CB
      • CE
      • BSMI
      • CCC
      • FCC, Classe A
      • PSB
      • LUSD
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    • Télécommande et piles AAA
    Badge-D2C

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