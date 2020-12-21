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    Signage Solutions Écran Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Exceptionnel

    Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line. Cette solution fiable est opérationnelle dès que vous en avez besoin.

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    Signage Solutions Écran Q-Line

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    Exceptionnel

    Écran 18/7 facile à configurer.

    • 65"
    • Rétroéclairage direct par LED
    • Ultra HD
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

    Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB

    Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôlez votre écran avec une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android 8 assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

    Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d’un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.9  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      64.5  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,372 x 0,372 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      400  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 300:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      9  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      Technologie de la dalle
      IPS
      Système d'exploitation
      Android 8,0
      Image clinique
      Préréglage D-Image (compatible DICOM partie 14)

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x 2)
      • VGA (D-Sub analogique) (x1)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (18/7)
      • Portrait (18/7)
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      Démarrage
      • Mise sous tension programmable
      • État de mise sous tension
      • Démarrage de la source
      Fenêtre de démarrage
      Activer / Désactiver le logo Philips

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100-240 V~, 50/60 Hz
      Consommation (type)
      155  W
      Consommation (max.)
      210 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 680 x 1 050, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1 152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1 152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 3 840 x 2 160, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 462,3  millimètre
      Poids du produit
      27,80  kg
      Hauteur de l'appareil
      837,3  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      68,9 mm (support mural) / 89,9 mm (poignée)  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      57,57  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      32.96  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M8
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,71 (support mural) / 3,54 (poignée)  pouces
      Largeur du cadre
      14,9 mm (cadre régulier)
      Poids du produit (lb)
      61,29  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      20 à 80 % HR (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      5 à 95 % HR (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Lecteur interne

      UC
      • Dual core cortex A53 1,1 GHz
      • Dual core cortex A73 1,15 GHz
      Processeur graphique
      ARM Mali G51
      Mémoire
      • DDR3 2 Go
      • 8 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      Accessoires fournis
      • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Vis M3 (x2)
      • Logo Philips (x 1)
      • Cache USB (x 1)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Japonais
      • Arabe
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Classe A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    Badge-D2C

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