Autres articles dans la boîte
- Câble d'alimentation
- Câble RS232
- Télécommande
- Piles pour télécommande
- Guide de démarrage rapide
- Câble HDMI
- Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
65BDL3052T/00
Attirez l’attention de tous
Favorisez la collaboration. Affichez des renseignements. Cet écran multipoint professionnel Ultra HD 4K de Philips est tout indiqué pour les applications prenant en charge les interactions avec plusieurs doigts et plusieurs utilisateurs, qu’il s’agisse d’indiquer un chemin ou de faire une présentation. Jusqu’à 20 points de contact peuvent être activés simultanément.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.
Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
Interactivité
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