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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

    65BDL3051T/00

    Découvrez un nouveau niveau d'interaction

    Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.

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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

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    Découvrez un nouveau niveau d'interaction

    avec la puissance d'Android

    • 65"
    • Avec Android
    • Tactile multipoint
    Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

    Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

    Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne

    Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.

    CMND : prenez le contrôle de vos écrans

    CMND : prenez le contrôle de vos écrans

    Plateforme de gestion d'écrans robuste, CMND vous redonne le pouvoir. Mettez à jour et gérez les contenus avec CMND & Create, ou contrôlez vos paramètres avec CMND & Control. Tout est possible avec CMND.

    Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix

    Avec Android intégré à l'écran tactile, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète, et vous pouvez enregistrer directement votre application. Cela signifie également que la fonction tactile est disponible dès le déballage pour les applications intégrées telles que le navigateur. Il vous suffit de le brancher pour bénéficier d'une interactivité immédiate. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de l'heure. Enfin, avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.

    Verre anti-éblouissement avec faible parallaxe

    Le verre anti-éblouissement avec faible parallaxe de cet écran tactile intégré permet une expérience tactile on ne peut plus immersive. Présentant très peu ou pas d'éblouissement et peu de reflets, les images sont ultra-nettes, avec des couleurs fidèles et une excellente clarté.

    Simplifiez vos réunions avec le système de basculement FailOver pour les conférences

    Simplifiez le contrôle de toutes vos présentations et vidéoconférences en utilisant système de basculement FailOver. Lorsqu'une salle de réunion ou de conférence n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez afficher du contenu d'arrière-plan à partir de la source d'entrée de votre choix. Lorsqu'une réunion commence et que vous devez partager une présentation ou votre écran, il vous suffit de connecter votre ordinateur pour que l'écran change de source d'entrée automatiquement et affiche ce qui se trouve sur votre écran. Nul besoin de changer la source d'entrée manuellement.

    Améliorez votre connectivité avec un emplacement PCI.

    L'emplacement PCI intégré vous permet de connecter un module Wi-Fi/Bluetooth® ou 4G LTE, pour une communication encore meilleure avec l'écran. La communication machine à machine est également améliorée, avec de nombreuses configurations disponibles pour les clients, dont la possibilité d'étendre les fonctionnalités du produit ou la capacité de gestion du signal.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.9  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      65  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,74 x 0,74 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 millions
      Niveau de contraste (standard)
      4 000:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet
      Technologie de la dalle
      VA

    • Connectivité

      Sortie audio
      Audio G/D (RCA)
      Entrée vidéo
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • USB
      • VGA (par DVI)
      Entrée audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • USB
      • Micro SD
      • Micro-USB
      • mPCIe
      • OPS
      • Prise d'alimentation USB (5 V, 2 A)
      Sortie vidéo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • DVI
      • VGA (via DVI)
      Commande externe
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Mode paysage 16:7
      • Mode portrait 12:7
      Incrustation d'images
      PIP
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      • DVI
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      • One Wire (HDMI-CEC)
      • HDMI (un câble)
      Mémoire
      eMMC 16 Go

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      147 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Largeur de l'appareil
      1 492,40  millimètre
      Poids du produit
      43,1  kg
      Hauteur de l'appareil
      867,40  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      99,8  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      58,76  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      34.15  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,93  pouces
      Largeur du cadre
      29,2 mm
      Poids du produit (lb)
      95  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      Processeur graphique
      ARM Mali-400 Quad Core 533 MHz
      Mémoire
      DDR3 2 Go
      Stockage
      Mémoire EMMC 16 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Câble USB
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      Accessoires en option
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
      • Support de table
      Socle
      BMO5922 (en option)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polissage
      • Espagnol
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL
      • LUSD
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • GOST
      • BSMI

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Tactile infrarouge
      Points de contact
      10 points de contact simultanés
      Plug-and-play
      Compatible HID
      Verre de sécurité
      • Verre trempé de sécurité 5 mm
      • Antiéblouissement
      • Antireflet

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Câble USB
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
    • Accessoires en option: Support de table
    Badge-D2C

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