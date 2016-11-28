Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint
Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.
SmartPower pour des économies d'énergie
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne
Enregistrez et diffusez des contenus sur la mémoire interne. Téléchargez vos fichiers multimédias sur la mémoire de l'écran, puis diffusez-les immédiatement. Associée au navigateur interne, elle sert également de mémoire tampon lors de la diffusion de contenus en streaming. En cas de dysfonctionnement du réseau, la mémoire interne poursuit la lecture du contenu via la version mise en cache, afin d'en assurer la diffusion, même en cas de panne de connexion.
CMND : prenez le contrôle de vos écrans
Plateforme de gestion d'écrans robuste, CMND vous redonne le pouvoir. Mettez à jour et gérez les contenus avec CMND & Create, ou contrôlez vos paramètres avec CMND & Control. Tout est possible avec CMND.
Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix
Avec Android intégré à l'écran tactile, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète, et vous pouvez enregistrer directement votre application. Cela signifie également que la fonction tactile est disponible dès le déballage pour les applications intégrées telles que le navigateur. Il vous suffit de le brancher pour bénéficier d'une interactivité immédiate. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de l'heure. Enfin, avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.
Verre anti-éblouissement avec faible parallaxe
Le verre anti-éblouissement avec faible parallaxe de cet écran tactile intégré permet une expérience tactile on ne peut plus immersive. Présentant très peu ou pas d'éblouissement et peu de reflets, les images sont ultra-nettes, avec des couleurs fidèles et une excellente clarté.
Simplifiez vos réunions avec le système de basculement FailOver pour les conférences
Simplifiez le contrôle de toutes vos présentations et vidéoconférences en utilisant système de basculement FailOver. Lorsqu'une salle de réunion ou de conférence n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez afficher du contenu d'arrière-plan à partir de la source d'entrée de votre choix. Lorsqu'une réunion commence et que vous devez partager une présentation ou votre écran, il vous suffit de connecter votre ordinateur pour que l'écran change de source d'entrée automatiquement et affiche ce qui se trouve sur votre écran. Nul besoin de changer la source d'entrée manuellement.
Améliorez votre connectivité avec un emplacement PCI.
L'emplacement PCI intégré vous permet de connecter un module Wi-Fi/Bluetooth® ou 4G LTE, pour une communication encore meilleure avec l'écran. La communication machine à machine est également améliorée, avec de nombreuses configurations disponibles pour les clients, dont la possibilité d'étendre les fonctionnalités du produit ou la capacité de gestion du signal.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
163.9
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
65
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Pas de masque
0,74 x 0,74 mm
Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité
350
cd/m²
Couleurs d'affichage
16,7 millions
Niveau de contraste (standard)
4 000:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
8
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Traitement de surface
Revêtement antireflet
Technologie de la dalle
VA
Connectivité
Sortie audio
Audio G/D (RCA)
Entrée vidéo
DisplayPort (1.2)
HDMI (x2)
DVI-D
USB
VGA (par DVI)
Entrée audio
Audio G/D (RCA)
Prise jack 3,5 mm
Autres connexions
USB
Micro SD
Micro-USB
mPCIe
OPS
Prise d'alimentation USB (5 V, 2 A)
Sortie vidéo
DisplayPort
DVI-I
DVI
VGA (via DVI)
Commande externe
RJ45
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
Pratique
Positionnement
Mode paysage 16:7
Mode portrait 12:7
Incrustation d'images
PIP
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
RS-232
VGA
Boucle IR (loopthrough)
DisplayPort
DVI
Installation aisée
Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Qualité d'image
Contrôle de la couleur avancé
Contrôlable via le réseau
RS-232
RJ45
One Wire (HDMI-CEC)
HDMI (un câble)
Mémoire
eMMC 16 Go
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W RMS
Alimentation
Puissance électrique
100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (en fonctionnement)
147 W
Consommation en veille
< 0,5 W
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formats vidéo
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1 080i, 25, 30 Hz
480i, 30, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
Dimensions
Fixation Smart insert
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Largeur de l'appareil
1 492,40
millimètre
Poids du produit
43,1
kg
Hauteur de l'appareil
867,40
millimètre
Profondeur de l'appareil
99,8
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
58,76
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
34.15
pouces
Fixation murale
400 x 400 mm, M6
Profondeur de l'appareil (pouces)
3,93
pouces
Largeur du cadre
29,2 mm
Poids du produit (lb)
95
lb
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000 m
Température de fonctionnement
5 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Applications multimédias
Lecture vidéo USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Lecture image USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
PDF
Lecture audio USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Lecteur interne
UC
Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
Processeur graphique
ARM Mali-400 Quad Core 533 MHz
Mémoire
DDR3 2 Go
Stockage
Mémoire EMMC 16 Go
Accessoires
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation secteur
Câble RS-232
Câble USB
Télécommande
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Accessoires en option
ColourCalibrationKit (CCK4602)
Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
Support de table
Socle
BMO5922 (en option)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Arabe
Anglais
Français
Allemand
Italien
Japonais
Polissage
Espagnol
Turc
Russe
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Danois
Néer.
Finnois
Norvégien
Portugais
Suédois
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
FCC, Classe B
UL/cUL
LUSD
CB
C-Tick
EnergyStar 7.0
GOST
BSMI
Interactivité
Technologie tactile multipoint
Tactile infrarouge
Points de contact
10 points de contact simultanés
Plug-and-play
Compatible HID
Verre de sécurité
Verre trempé de sécurité 5 mm
Antiéblouissement
Antireflet
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble d'alimentation
Câble RS232
Câble USB
Télécommande
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Accessoires en option: ColourCalibrationKit (CCK4602)
Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)