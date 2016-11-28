Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix

Avec Android intégré à l'écran tactile, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète, et vous pouvez enregistrer directement votre application. Cela signifie également que la fonction tactile est disponible dès le déballage pour les applications intégrées telles que le navigateur. Il vous suffit de le brancher pour bénéficier d'une interactivité immédiate. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de l'heure. Enfin, avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.