Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint
Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.
Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages
La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.
Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver
La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.
SmartPower pour des économies d'énergie
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5
Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.
Verre anti-éblouissement avec faible parallaxe
Le verre anti-éblouissement avec faible parallaxe de cet écran tactile intégré permet une expérience tactile on ne peut plus immersive. Présentant très peu ou pas d'éblouissement et peu de reflets, les images sont ultra-nettes, avec des couleurs fidèles et une excellente clarté.
AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé
Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.
Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable
La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.
Simplifiez vos réunions avec le système de basculement FailOver pour les conférences
Simplifiez le contrôle de toutes vos présentations et vidéoconférences en utilisant système de basculement FailOver. Lorsqu'une salle de réunion ou de conférence n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez afficher du contenu d'arrière-plan à partir de la source d'entrée de votre choix. Lorsqu'une réunion commence et que vous devez partager une présentation ou votre écran, il vous suffit de connecter votre ordinateur pour que l'écran change de source d'entrée automatiquement et affiche ce qui se trouve sur votre écran. Nul besoin de changer la source d'entrée manuellement.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
163.9
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
65
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
1920 x 1080p
Pas de masque
0,74 x 0,74 mm
Résolution optimale
1920 x 1080 à 60 Hz
Luminosité
350
cd/m²
Couleurs d'affichage
1,07 milliard
Niveau de contraste (standard)
3 000:1
Rapport de contraste dynamique
500 000:1
Temps de réponse (standard)
8
ms
Angle de visualisation (horizontal)
178
degrés
Angle de visualisation (vertical)
178
degrés
Amélioration de l'image
Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
Filtre en peigne 3D
Désentrelac. avec compens. de mouvement
Balayage progressif
Désentrelacement 3D MA
Contraste dynamique amélioré
Traitement de surface
Revêtement antireflet
Technologie de la dalle
VA
Connectivité
Sortie audio
Audio G/D (RCA)
Connecteur externe
Entrée vidéo
DisplayPort (1.2)
HDMI (x2)
DVI-D
VGA (analogique sub-D)
USB
Composantes (BNC)
Composite (BNC)
Entrée audio
Audio G/D (RCA)
Prise jack 3,5 mm
Autres connexions
USB
OPS
Sortie vidéo
DisplayPort
DVI-I
VGA (via DVI-D)
Commande externe
RJ45
Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
Pratique
Positionnement
Mode paysage 16:7
Fonctions d'économie d'écran
Décalage de pixels, faible luminosité
Contrôle du clavier
Masqué
Verrouillable
Signal de la télécommande
Verrouillable
Boucle de signal
RS-232
VGA
DisplayPort
DVI
Installation aisée
Smart insert
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Autres fonctionnalités
Poignées de transport
Contrôlable via le réseau
RS-232
One Wire (HDMI-CEC)
LAN (RJ45)
Niveau sonore
Haut-parleurs intégrés
2 x 10 W RMS
Alimentation
Puissance électrique
100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consommation (en fonctionnement)
176 W
Consommation en veille
< 0,5 W
Fonctions d'économie d'énergie
Veille avancée
Résolution d'affichage prise en charge
Formats informatiques
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
1 024 x 768, 60 Hz
1 280 x 768, 60 Hz
1 280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1 024, 60 Hz
1 360 x 768, 60 Hz
1 600 x 1 200, 60 Hz
1 920 x 1 080, 60 Hz
1 920 x 1 200, 60 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formats vidéo
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
1 080i, 25, 30 Hz
480i, 30, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
Dimensions
Fixation Smart insert
100 x 100 mm, 100 x 200 mm
Largeur de l'appareil
1 492,40
millimètre
Poids du produit
43,1
kg
Hauteur de l'appareil
867,40
millimètre
Profondeur de l'appareil
99,80
millimètre
Largeur de l'appareil (pouces)
58,76
pouces
Hauteur de l'appareil (pouces)
34.15
pouces
Fixation murale
400 x 400 mm, M6
Profondeur de l'appareil (pouces)
3,93
pouces
Largeur du cadre
29,2
Poids du produit (lb)
95
lb
Conditions de fonctionnement
Altitude
0 ~ 3 000
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
MTBF
50 000
heure(s)
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Applications multimédias
Lecture vidéo USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Lecture image USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Lecture audio USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Accessoires
Accessoires fournis
Cordon d'alimentation secteur
Câble RS-232
Câble USB
Télécommande
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Mode d'emploi sur CD-ROM
Accessoires en option
Support de table
Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
Divers
Langues d'affichage à l'écran
Arabe
Anglais
Français
Allemand
Italien
Polissage
Espagnol
Turc
Russe
Chinois simplifié
Chinois traditionnel
Japonais
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
UL/cUL
LUSD
CB
C-Tick
EnergyStar 7.0
EPEAT
FCC, Classe B
GOST
Interactivité
Technologie tactile multipoint
Tactile infrarouge
Points de contact
10 points de contact simultanés
Plug-and-play
Compatible HID
Verre de sécurité
Verre trempé de sécurité 5 mm
Antiéblouissement
Antireflet
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Câble d'alimentation
Câble RS232
Câble USB
Télécommande
Piles pour télécommande
Guide de démarrage rapide
Mode d'emploi sur CD-ROM
Accessoires en option: Support de table
Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)