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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

    65BDL3010T/00

    Découvrez un nouveau niveau d'interaction

    Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.

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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

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    Découvrez un nouveau niveau d'interaction

    avec cet écran tactile multipoint LED

    • 65"
    • 1 920 x 1 080 (Full HD)
    Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

    Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

    Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.

    Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

    Plateforme CMND : Prenez le contrôle de vos affichages

    La robuste plateforme de gestion des écrans CMND vous redonne le contrôle. Vous pourrez mettre à jour et gérer du contenu avec CMND & Create ainsi que créer ou modifier vos paramètres grâce à CMND & Control. Tout est possible avec CMND.

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    Votre contenu est toujours disponible grâce au système de basculement FailOver

    La continuité est un facteur crucial dans les applications commerciales. Même si les désastres sont peu fréquents, le système de basculement FailOver vous offre une protection du contenu grâce à une technologie révolutionnaire qui permet d'afficher à l'écran une copie de sauvegarde de vos contenus même en cas de panne du lecteur multimédia. Le système de basculement FailOver entre automatiquement en action en cas de défaillance de la source d'entrée. Pour bénéficier de cette protection instantanée, il suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement secondaire.

    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5

    Connectez et contrôlez vos contenus via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Concevez vos contenus d'affichage en ligne et connectez-les à un écran ou à l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour afficher vos contenus basés sur le cloud.

    Verre anti-éblouissement avec faible parallaxe

    Le verre anti-éblouissement avec faible parallaxe de cet écran tactile intégré permet une expérience tactile on ne peut plus immersive. Présentant très peu ou pas d'éblouissement et peu de reflets, les images sont ultra-nettes, avec des couleurs fidèles et une excellente clarté.

    AMVA, pour des images grand angle éclatantes, au contraste élevé

    Grâce à sa technologie AMVA (alignement vertical multi-domaine avancé), l'écran LED AMVA Philips vous offre un niveau de contraste statique extrêmement élevé, pour des images éclatantes. Bien que parfaitement adapté aux applications standard, ce sont les applications graphiques exigeantes qui le révèlent. Sa technologie de gestion optimisée des pixels permet un très grand angle de vue de 178/178 degrés, pour des images ultra-nettes, même en mode portrait.

    Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

    La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

    Simplifiez vos réunions avec le système de basculement FailOver pour les conférences

    Simplifiez le contrôle de toutes vos présentations et vidéoconférences en utilisant système de basculement FailOver. Lorsqu'une salle de réunion ou de conférence n'est pas en cours d'utilisation, vous pouvez afficher du contenu d'arrière-plan à partir de la source d'entrée de votre choix. Lorsqu'une réunion commence et que vous devez partager une présentation ou votre écran, il vous suffit de connecter votre ordinateur pour que l'écran change de source d'entrée automatiquement et affiche ce qui se trouve sur votre écran. Nul besoin de changer la source d'entrée manuellement.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      163.9  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      65  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,74 x 0,74 mm
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      3 000:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet
      Technologie de la dalle
      VA

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (analogique sub-D)
      • USB
      • Composantes (BNC)
      • Composite (BNC)
      Entrée audio
      • Audio G/D (RCA)
      • Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • USB
      • OPS
      Sortie vidéo
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (via DVI-D)
      Commande externe
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      Mode paysage 16:7
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • VGA
      • DisplayPort
      • DVI
      Installation aisée
      Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • One Wire (HDMI-CEC)
      • LAN (RJ45)

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      176 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      100 x 100 mm, 100 x 200 mm
      Largeur de l'appareil
      1 492,40  millimètre
      Poids du produit
      43,1  kg
      Hauteur de l'appareil
      867,40  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      99,80  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      58,76  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      34.15  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,93  pouces
      Largeur du cadre
      29,2
      Poids du produit (lb)
      95  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Câble USB
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      Accessoires en option
      • Support de table
      • Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Espagnol
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Japonais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • UL/cUL
      • LUSD
      • CB
      • C-Tick
      • EnergyStar 7.0
      • EPEAT
      • FCC, Classe B
      • GOST

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Tactile infrarouge
      Points de contact
      10 points de contact simultanés
      Plug-and-play
      Compatible HID
      Verre de sécurité
      • Verre trempé de sécurité 5 mm
      • Antiéblouissement
      • Antireflet

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Câble USB
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    • Accessoires en option: Support de table
    • Accessoires en option: Récepteur HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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