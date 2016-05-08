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    Téléviseurs professionnels

    55HFL7011T/12

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    Toujours plus d'innovation

    Épatez vos invités avec un téléviseur professionnel plus intelligent, rapide et attrayant. Retenez leur attention avec Ambilight, accélérez l’interaction avec Android™ et profitez d’une connectivité de pointe et de fonctions de gestion à distance.

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    Téléviseurs professionnels

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    Toujours plus d'innovation

    propulsé par Android™ et Ambilight

    • Signature 55 po
    • propulsé par Android™
    • 4K Ultra HD
    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents

    MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

    Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

    Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

    Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!

    CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

    CMND & Control : maintenance facile de votre téléviseur

    CMND & Control permet de configurer et d’installer votre téléviseur à distance depuis un emplacement central, sans devoir visiter les pièces. Mettez à jour et gérez tous vos écrans assez facilement, le tout sans déranger vos invités.

    CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

    CMND & Create : Affichez l’information que vous voulez, quand vous le voulez

    CMND & Create permet de fournir l’information que vous voulez, quand vous le voulez. Le module de gestion du contenu de CMND favorise la création et la distribution faciles de pages Web interactives portant la marque des hôtels. Adaptez votre téléviseur pour offrir à vos invités l’information la plus récente, notamment les derniers développements à votre hôtel, et ce, en temps réel.

    Ultra HD 4K : une expérience de visionnement d'images vives incroyables vous attend

    Vous vivrez une expérience visuelle hors du commun grâce aux images ultra claires de l'Ultra HD 4K. Un niveau de clarté surprenant, des couleurs vives et quatre fois la résolution d'écran HD 1080p, vous ouvrent réellement une fenêtre sur un nouveau monde.

    Ambilight : une expérience de visionnement immersive et attrayante pour l'oeil

    Avec cette technologie Philips brevetée, votre écran semblera plus large (pour mieux plonger dans l'action) grâce à la douce lumière d'ambiance projetée sur le mur depuis l'arrière de l'écran. La couleur s'adapte automatiquement selon l'image affichée à l'écran et la fonction d'ajustement automatique garantit une concordance parfaite entre la couleur de la lumière et l'image, quelle que soit la couleur du mur. Vous pouvez également personnaliser votre expérience visuelle en réglant divers paramètres Ambilight en fonction de vos préférences.

    Android : une expérience télévisuelle plus rapide, plus riche et plus agréable

    Avec Android sur votre téléviseur professionnel, vous profiterez d'une interface plus rapide, plus riche et conviviale. C'est votre base de lancement vers une mine de services commerciaux dédiés, d'applications et bien plus. Il y a un menu convivial incluant des liens directs vers vos applications préférées.

    AppControl permet d'ajouter, de trier et de supprimer des applications en toute simplicité

    AppControl s'assure que vos téléviseurs obtiennent les applications que vous voulez. Avec la capacité d'ajouter de supprimer et de trier les applications, en plus de la capacité de configurer les applications dans des pièces spécifiques, il s'agit d'une expérience client réellement personnalisée que vous pouvez contrôler depuis un emplacement centralisé, sans avoir à être dans la pièce. Pour offrir une grande facilité d'utilisation et sécurité, chargez votre application personnalisée sur notre serveur privé en ligne et ayez l'assurance que vous êtes le seul pouvant y accéder.

    Les applications avancées avec de nombreux services commerciaux dédiés

    Les applications avancées sont composées d'une bibliothèque d'applications en constante évolution. Grâce à la puissance d'Android, les applications fonctionnent plus facilement, plus rapidement et sont plus avancées que jamais. Conçues pour une utilisation commerciale, les données des clients sont supprimées après utilisation, et l'accès au contenu illégal pouvant nuire à votre entreprise est interdit.

    Système IPTV intégré pour une interactivité personnalisée optimale

    Limitez les dépenses et l'encombrement. Vous pouvez créer votre système d'hôtel directement sur nos nouveaux téléviseurs Smart TV. L'accès aux chaînes interactives, à la VOD (vidéo à la demande), aux menus et informations de l'hôtel ainsi qu'aux systèmes de commande en ligne est possible sans qu'il soit nécessaire de recourir à un boîtier externe relié au téléviseur. Outre la transmission de contenus au moyen de câbles coaxiaux, vous pouvez utiliser votre réseau Internet pour transmettre chaînes TV ou VOD directement au téléviseur. Grâce à notre réseau de partenaires, vous êtes sûr d'obtenir le portail personnalisé que vous souhaitez.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Format d'image
      16/9
      Diagonale de l'écran (pouces)
      55  pouces
      Diagonale de l'écran (cm)
      139  cm
      Écran
      LED 4K Ultra HD
      Résolution d'écran
      3 840 x 2 160p
      Luminosité
      400  cd/m²
      Amélioration de l'image
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Perfect Natural Motion
      • 800 Hz Perfect Motion Rate
      • Micro Dimming Pro
      Angle de visualisation
      178° (H) / 178° (V)
      Écran Wide Color Gamut
      Gamme de couleurs 85 % NTSC

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Tuner
      • Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz
      • T2 HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz
      USB, LAN
      • HEVC : jusqu'à 3 840 x 2 160 à 60 Hz
      • Autres : jusqu'à 1 920 x 1 080p à 60 Hz
      HDMI 1/2
      Jusqu'à 3 840 x 2 160 @ 60 Hz
      HDMI 3/4
      Jusqu'à 3 840 x 2 160 @ 30Hz

    • Tuner/réception/transmission

      TV numérique
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC UHD (jusqu'à 2160p60)
      Lecture vidéo
      • NTSC
      • PAL
      TV analogique
      PAL
      Lecture sur IP
      • Multicast (multidiffusion)
      • Unicast

    • Android TV

      Système d'exploitation
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Taille de la mémoire (flash)
      16 Go*

    • Caractéristiques

      Facile d'utilisation
      • Style d'image
      • Style de son
      Services numériques
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Télétexte
      • HbbTV
      • Sous-titres
      Commande locale
      Bouton directionnel

    • Fonctionnalités pour hôtels

      Mode hôtel
      • Verrouillage de la télécommande
      • Verrouillage du menu
      • Verrouillage du menu d’installation
      • Limitation du volume
      Mode Prison
      • Mode de sécurité élevée
      • Verrouillage TXT, MHEG, USB, EPG, sous-titres
      Minuteur
      • Arrêt programmé
      • Alarme réveil
      Interrupteur
      • Chaîne
      • Fonction
      • Format d'image
      • Volume
      • Style d'image
      Antivol
      • Protection contre le vol des piles
      • Verrou Kensington
      Variateur de puissance
      • Mise en marche automatique
      • Démarrage rapide/écologique
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Applications
      • AppControl
      • Applications sur le cloud
      • Applications Android
      • Philips TV Remote
      Votre marque
      • SmartInfo
      • Logo de bienvenue
      • Tableau de bord personnalisable (HTML)
      • Système IPTV
      • Applications sur mesure
      • Nom de l’endroit (identification Geonames)
      Horloge
      • Horloge en mode veille
      • Bouton télécommande lumineux
      • Horloge à l'écran
      SmartInfo
      • Navigateur HTML 5
      • Modèles interactifs
      Clonage et mise à jour du micrologiciel
      • Clonage initial instantané
      • Via USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Éditeur de canal hors ligne
      • Éditeur de paramètres hors ligne
      • État du téléviseur en temps réel (IP)
      • Gestion à distance par IP/RF
      • CMND&Create
      • Gestion de groupe de téléviseurs
      Contrôle
      • Blocage de la mise à jour automatique des chaînes
      • Serial Xpress Protocol
      • API JSON de contrôle du téléviseur (JAPIT)
      Services intégrés
      Prévisions météorologiques à 5 jours
      DRM interactive
      • VSecure
      • PlayReady Smooth Streaming
      • Securemedia
      Génération de revenus
      MyChoice
      Langues
      Contrôle de la langue du client
      Télécommande
      • Possibilité de serre-câble
      • Détection de batterie faible
      • Verrou du compartiment de piles de la télécommande
      Chaînes
      • Liste combinée
      • Listes thématiques

    • Fonctionnalités spéciales santé

      Contrôle
      • Télécommande universelle
      • Compatible télécommande milieux médicaux
      • Compatible avec système d’appel infirmière
      Pratique
      • Sortie casque
      • Désactivation du haut-parleur principal indépendant
      Sécurité
      • Double isolation de classe II
      • Produit ignifuge

    • Multimédia

      Lecture de vidéos prise en charge
      • Formats : H. 264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • VP9
      • Fichiers : AVI, MKV
      Formats audio pris en charge
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (version 2 à 9.2)
      • WMA-PRO (version 9 et 10)
      Formats de sous-titres pris en charge
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Formats d'image pris en charge
      JPG

    • Audio

      Puissance de sortie audio
      45  W
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      1,5 W mono 8 ohms
      Enceintes
      • 2.1
      • Avant + arrière
      Fonctionnalités audio
      • DTS Premium Sound
      • DTS Studio Sound
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Basses dynamiques
      • Dolby MS10

    • Alimentation

      Puissance électrique
      220-240 V c. a., 50-60 Hz
      Température ambiante
      0 °C à 40 °C
      Consommation en veille
      < 0,4 W
      Classe énergétique
      A
      Classe énergétique européenne
      97  W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Mode Eco
      Consommation énergétique annuelle
      141  kWh

    • Accessoires

      Inclus
      • Support de table pivotant
      • 2 piles AAA
      • Livret de garantie
      • Brochure légale et de sécurité
      • Câble d’alimentation
      • Télécommande 22AV1505B/12
      En option
      • Télécommande pour établissements de soins de santé 22AV1109H/12
      • Télécommande de configuration 22AV9573A
      • Télécommance Bluetooth® 22AV1507A/12

    • Connectivité sans fil

      Réseau local sans fil
      802.11 c. a.
      Bluetooth®
      • 4.0
      • Audio sans fil (casque)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Connectivité en bas du téléviseur

      HDMI1
      HDMI 2.0
      Antenne
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 2.0
      Sortie audio numérique
      Optique
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Connectivité latérale

      USB2
      USB 2.0
      Logement à interface commune
      CI+ 1.3.2
      USB 3
      USB 3.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Sortie casque
      Minifiche

    • Connectivité, arrière

      Péritel
      • RVB
      • CVBS
      Sortie pour enceinte de salle de bain
      Mini-jack
      Composant
      YPbPr + RCA G/D
      Entrée audio DVI
      Mini-jack
      Alimentation externe
      • 12 V 15 W
      • Mini-jack
      Commande externe
      RJ-48

    • Fonctions avancées de connectivité

      RJ48
      • Entrée/sortie IR
      • Interface Serial Xpress
      EasyLink (HDMI CEC)
      • Activation de la lecture d’une seule pression sur un bouton
      • Mise en veille du système
      • Transfert vers la télécommande
      • contrôle du système audio
      HDMI
      • ARC (tous les ports)
      • DVI (tous les ports)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Couleur
      Gris foncé
      Caractéristiques
      • Cadre en aluminium
      • Ambilight 3 côtés

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1233  millimètre
      Hauteur de l'appareil
      740  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      20/40/45  millimètre
      Poids du produit
      21,5  kg
      Largeur appareil (support inclus)
      1233  millimètre
      Hauteur appareil (support inclus)
      788  millimètre
      Profondeur appareil (support inclus)
      205  millimètre
      Poids du produit (support compris)
      25,5  kg
      Compatible avec un montage mural
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Livret de garantie
    • Câble d’alimentation
    • Support pour installation sur table
    Badge-D2C

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    Récompenses

    • La disponibilité des fonctions dépend de la version choisie.
    • Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.
    • La mémoire libre courante peut être inférieure en raison des préconfigurations de l'appareil
    • La consommation électrique typique du téléviseur en marche est mesurée conformément à la norme IEC62087 Éd. 2. La consommation réelle dépendra de l’utilisation du téléviseur.
    • Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n’existe, conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.
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