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    Signage Solutions Affichage LED

    55BDL9025L/00

    Charmez votre public

    Communiquez votre message avec un fantastique mur vidéo LED. Grâce à un design tout-en-un simple à déployer, à une luminosité élevée et à des raccords parfaits, ces écrans LED sont la solution idéale pour les petites comme les grandes installations.

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    Signage Solutions Affichage LED

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    Charmez votre public

    avec des écrans LED finement pixellisés aux raccords parfaits

    • 55" (139 cm)
    • Direct View LED
    SmartPower pour des économies d'énergie

    SmartPower pour des économies d'énergie

    L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

    Conçu pour fonctionner en continu, pour une précision optimale

    Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.

    Ultra-haute fréquence de rafraîchissement

    Grâce à leur ultra-haute fréquence de rafraîchissement, les écrans LED Philips affichent des contenus ultra-nets et réguliers. Même les retransmissions en direct de spectacles et évènements sportifs avec une action continue présentent une image impeccable, avec peu ou aucun scintillement.

    LED TrueBlack pour plus de contraste et des couleurs distinctives

    Grâce à leur technologie de pointe, les LED TrueBlack de Philips affichent un excellent contraste et des niveaux de noir profonds, pour des couleurs plus uniformes et qui ressortent mieux à l'écran.

    Installation en toute simplicité grâce à EasyInstall

    Les écrans LED de Philips avec EasyInstall sont conçus pour simplifier l'installation et la maintenance. Doté d'un boîtier fin de 54 pouces (137 cm), compatible avec les résolutions les plus courantes, et bénéficiant d'une conception uniforme, son installation est un jeu d'enfant. De plus, son long cycle de service assure un fonctionnement continu, même pour les applications les plus exigeantes.

    Des murs vidéo aux raccords parfaits, grâce à des écrans sans cadre

    Optimisé pour une exposition maximale, le mur vidéo LED ZeroBezel est une solution haut de gamme offrant une évolutivité en toute simplicité grâce à des raccords parfaits entre les écrans LED et permettant de passer facilement en résolution Full HD.

    Cascade HDMI

    Créez un mur vidéo numérique avec une connexion HDMI en cascade. Il vous suffit de connecter la sortie HDMI à l'entrée HDMI d'un autre écran pour créer un mur vidéo à couper le souffle.

    Contrôleur vidéo intégré

    Le contrôleur vidéo intégré rend inutile les contrôleurs vidéo LED complémentaires.

    Développé pour les régies et les retransmissions

    Les écrans LED Philips sont spécialement conçus pour les régies et les retransmissions.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      137.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.2  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      • 480 x 270
      • 1 920 x 1 080 (4 x 4)
      Pas de masque
      2,5 mm
      Luminosité
      1 000 cd/m² (étalonnage 800 cd/m²)  nit
      Écart de luminosité
      < 2 %
      Luminosité et chromaticité étalonnées
      Oui
      Gamme de couleurs (type)
      Large
      Niveau de contraste (standard)
      5 000:1
      Angle de visualisation (horizontal)
      160  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      140  degrés
      Amélioration de l'image
      Dalle Wide Color Gamut
      Fréquence de rafraîchissement (V)
      5 100 Hz
      Précision de la chromaticité
      0,003

    • Connectivité

      Entrée vidéo
      HDMI (2) (verrouillable)
      Sortie vidéo
      HDMI (2) (verrouillable)
      Commande externe
      RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      Mode paysage 24:7
      Boucle de signal
      Cascade HDMI ( jusqu'à FHD)
      Installation aisée
      Poignées de transport
      Boucle de contrôle du réseau
      RJ45/RJ25
      Boucle d'alimentation
      Pour les environnements à 230 V : jusqu'à 6 pièces, pour les environnements à 110 V : jusqu'à 3 pièces

    • Alimentation

      Consommation (en fonctionnement)
      160 W (470 W max.)

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 200  millimètre
      Poids du produit
      24,5  kg
      Hauteur de l'appareil
      675  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      99  millimètre
      Largeur du cadre
      0,0 mm
      Montage d'angle
      1 165 x 650 mm (4 x M6)

    • Conditions de fonctionnement

      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Durée de vie des LED
      > 120 000 heures

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • 3 blocs d'ajustement horizontaux
      • 3 blocs d'ajustement verticaux
      • Câble HDMI court pour cascade
      • Cordon d'alimentation court pour cascade
      • Câble RJ25 court pour cascade
      Accessoires en option
      • Câble HDMI long pour cascade
      • Cordon d'alimentation long pour cascade
      • Câble RJ25 long pour cascade
      • Cordon d'alimentation
      • Module LED de rechange

    • Divers

      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • CB
      • FCC, Classe A
      • UL/cUL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Accessoires en option: Câble HDMI long pour cascade
    • Accessoires en option: Cordon d'alimentation long pour cascade
    • Accessoires en option: Câble RJ25 long pour cascade
    • Accessoires en option: Cordon d'alimentation
    • Accessoires en option: Module LED de rechange
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