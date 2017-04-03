Communiquez votre message avec un fantastique mur vidéo LED. Grâce à un design tout-en-un simple à déployer, à une luminosité élevée et à des raccords parfaits, ces écrans LED sont la solution idéale pour les petites comme les grandes installations.
Ce produit est admissible à un apaisement de la TVA
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
avec des écrans LED finement pixellisés aux raccords parfaits
55" (139 cm)
Direct View LED
SmartPower pour des économies d'énergie
L'intensité du rétroéclairage peut être contrôlée pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.
Conçu pour fonctionner en continu, pour une précision optimale
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Ultra-haute fréquence de rafraîchissement
Grâce à leur ultra-haute fréquence de rafraîchissement, les écrans LED Philips affichent des contenus ultra-nets et réguliers. Même les retransmissions en direct de spectacles et évènements sportifs avec une action continue présentent une image impeccable, avec peu ou aucun scintillement.
LED TrueBlack pour plus de contraste et des couleurs distinctives
Grâce à leur technologie de pointe, les LED TrueBlack de Philips affichent un excellent contraste et des niveaux de noir profonds, pour des couleurs plus uniformes et qui ressortent mieux à l'écran.
Installation en toute simplicité grâce à EasyInstall
Les écrans LED de Philips avec EasyInstall sont conçus pour simplifier l'installation et la maintenance. Doté d'un boîtier fin de 54 pouces (137 cm), compatible avec les résolutions les plus courantes, et bénéficiant d'une conception uniforme, son installation est un jeu d'enfant. De plus, son long cycle de service assure un fonctionnement continu, même pour les applications les plus exigeantes.
Des murs vidéo aux raccords parfaits, grâce à des écrans sans cadre
Optimisé pour une exposition maximale, le mur vidéo LED ZeroBezel est une solution haut de gamme offrant une évolutivité en toute simplicité grâce à des raccords parfaits entre les écrans LED et permettant de passer facilement en résolution Full HD.
Cascade HDMI
Créez un mur vidéo numérique avec une connexion HDMI en cascade. Il vous suffit de connecter la sortie HDMI à l'entrée HDMI d'un autre écran pour créer un mur vidéo à couper le souffle.
Contrôleur vidéo intégré
Le contrôleur vidéo intégré rend inutile les contrôleurs vidéo LED complémentaires.
Développé pour les régies et les retransmissions
Les écrans LED Philips sont spécialement conçus pour les régies et les retransmissions.
Spécificités Techniques
Image/affichage
Diagonale de l'écran (cm)
137.7
cm
Diagonale de l'écran (pouces)
54.2
pouces
Format d'image
16/9
Résolution d'écran
480 x 270
1 920 x 1 080 (4 x 4)
Pas de masque
2,5 mm
Luminosité
1 000 cd/m² (étalonnage 800 cd/m²)
nit
Écart de luminosité
< 2 %
Luminosité et chromaticité étalonnées
Oui
Gamme de couleurs (type)
Large
Niveau de contraste (standard)
5 000:1
Angle de visualisation (horizontal)
160
degrés
Angle de visualisation (vertical)
140
degrés
Amélioration de l'image
Dalle Wide Color Gamut
Fréquence de rafraîchissement (V)
5 100 Hz
Précision de la chromaticité
0,003
Connectivité
Entrée vidéo
HDMI (2) (verrouillable)
Sortie vidéo
HDMI (2) (verrouillable)
Commande externe
RJ45
Pratique
Positionnement
Mode paysage 24:7
Boucle de signal
Cascade HDMI ( jusqu'à FHD)
Installation aisée
Poignées de transport
Boucle de contrôle du réseau
RJ45/RJ25
Boucle d'alimentation
Pour les environnements à 230 V : jusqu'à 6 pièces, pour les environnements à 110 V : jusqu'à 3 pièces
Alimentation
Consommation (en fonctionnement)
160 W (470 W max.)
Dimensions
Largeur de l'appareil
1 200
millimètre
Poids du produit
24,5
kg
Hauteur de l'appareil
675
millimètre
Profondeur de l'appareil
99
millimètre
Largeur du cadre
0,0 mm
Montage d'angle
1 165 x 650 mm (4 x M6)
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement
0 ~ 40
°C
Taux d'humidité relative
20 ~ 80
%
Température de stockage
-20 ~ 60
°C
Durée de vie des LED
> 120 000 heures
Accessoires
Accessoires fournis
3 blocs d'ajustement horizontaux
3 blocs d'ajustement verticaux
Câble HDMI court pour cascade
Cordon d'alimentation court pour cascade
Câble RJ25 court pour cascade
Accessoires en option
Câble HDMI long pour cascade
Cordon d'alimentation long pour cascade
Câble RJ25 long pour cascade
Cordon d'alimentation
Module LED de rechange
Divers
Garantie
Garantie de 3 ans
Approbations de conformité
CE
CB
FCC, Classe A
UL/cUL
Contenu de l'emballage
Autres articles dans la boîte
Accessoires en option: Câble HDMI long pour cascade
Accessoires en option: Cordon d'alimentation long pour cascade
Accessoires en option: Câble RJ25 long pour cascade