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    Signage Solutions Écran H-line

    55BDL6002H/00

    Remarquable

    Restez visible jour et nuit grâce à l’écran HD intégrale H-Line de Philips. Sa clarté et son contraste incroyables en font une solution parfaite pour les aires achalandées où il peut y avoir une luminosité ambiante élevée, des aéroports aux centres commerciaux.

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    Signage Solutions Écran H-line

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    Remarquable

    Grande luminosité en continu

    • 140 cm (55 po)
    • 2 500 cd/m²
    • HD 1080p
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

    Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Bénéficiez de la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

    Intégrez un processeur SoC (System-on-Chip) Android à votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 en option est un dispositif OPS permettant de bénéficier de la puissance de traitement Android sans utiliser de câbles. Il vous suffit de l'insérer dans le logement OPS qui contient toutes les connexions nécessaires pour exécuter le module (y compris l'alimentation).

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    Luminosité élevée (2500 cd/m2). Pour une utilisation semi-extérieure.

    Obtenez un grand effet dans les lieux lumineux ou semi-extérieurs. Cet écran extrêmement lumineux de 2 500 cd/m² est idéal pour attirer l’attention dans les vastes zones achalandées fortement éclairées.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.6  pouces
      Format d'image
      16:9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63 mm
      Résolution optimale
      1 920 x 1 080 à 60 Hz
      Luminosité
      2500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 G
      Niveau de contraste (standard)
      4000 : 1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000 : 1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés

    • Connectivité

      Sortie audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Connecteur externe
      Entrée vidéo
      • Composite (partage avec Composantes Y)
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-D (x 1)
      • HDMI 2.4 (x 1)
      • VGA (D-Sub analogique) (x 1)
      • Composantes (BNC x 3)
      Entrée audio
      • Prise jack 3,5 mm
      • Audio G/D (RCA)
      Autres connexions
      • OPS
      • USB 2.0 (x 1)
      Sortie vidéo
      • DisplayPort 1.2 (x 1)
      • DVI-I (x 1)
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, moins lumineux
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • RS-232
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      • IR
      • RJ45
      Installation aisée
      • Poignées de transport
      • Smart insert
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W (eff.)

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
      Consommation (type)
      295  W
      Consommation (max.)
      420 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 960, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Fixation Smart insert
      Pas de 100mm x 100mm, 6xM4L6
      Largeur de l'appareil
      1243,2  millimètre
      Poids du produit
      31,84  kg
      Hauteur de l'appareil
      714  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      137,7  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      48,9  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      28.1  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      5,42  pouces
      Largeur du cadre
      13,6 mm (cadre droit)
      Poids du produit (lb)
      70,20  lb
      Hauteur du Smart insert
      200  millimètre

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C
      Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
      Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
      Plage d'humidité (stockage) [HR]
      Humidité relative de 5 à 95% (sans condensation)

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • ISM
      • M2TS
      • M4V
      • Manifest
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPD
      • MPEG
      • MPG
      • MT2
      • MTS
      • TS
      • VOB
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • PLS
      • WAV
      • WMA

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Guide de démarrage rapide
      • Câble RS-232
      • Télécommande et piles AAA
      Accessoires fournis
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Kit d'alignement des bords (1 ) - 1 pièce
      • Kit d'alignement des bords (2 ) - 2 pièces
      • Logo Philips (x 1)
      • Vis papillon (8 pièces)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polonais
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Portugais
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CB
      • CE
      • UL/cUL
      • EAC
      • EMF
      • FCC, Classe A
      • PSB
      • PSE
      • VCCI

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Guide de démarrage rapide
    • Câble RS232
    • Télécommande et piles AAA
    Badge-D2C

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