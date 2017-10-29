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    Signage Solutions Écran P-Line

    55BDL5055P/00

    Robuste et capable

    L'écran Full HD professionnel robuste P-Line répond aux besoins créés par des conditions difficiles. Grâce à des composants résistants, cet écran fonctionne parfaitement en cuisine comme en salle des machines. Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes.

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    Signage Solutions Écran P-Line

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    Robuste et capable

    Écran 24/7 robuste et lumineux.

    • 55" (139 cm)
    • Avec Android
    • 500 cd/m²
    D-image : pour de l’imagerie médicale précise

    D-image : pour de l’imagerie médicale précise

    Cet écran professionnel Philips est conçu pour répondre aux normes médicales en matière de performance d’affichage en niveaux de gris. L’image optimale obtenue par l’écran peut être utilisée pour examiner des images médicales dans les salles de consultation ou de conférences.

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

    Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    La fente OPS permet l’intégration d’ordinateurs sans câblage

    Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Port mPCIe intégré pour module 4G/LTE en option

    Connectez facilement des modules 4G/LTE à votre écran professionnel Philips. Le port mPCIe intégré permet à votre écran de communiquer avec d'autres appareils qui partagent la même connectivité sans fil. Indispensable si vous installez des écrans dans des endroits tels que banques ou bâtiments gouvernementaux, où vous ne pouvez pas accéder au réseau local.

    Preuve de lecture de contenu Android pour savoir ce qui est diffusé

    Assurez-vous que votre écran professionnel Philips propulsé par Android affiche le contenu adéquat même quand vous n'êtes pas là. Lors de la lecture de contenu via le lecteur multimédia intégré, vous pouvez configurer votre écran pour prendre des captures d'écran automatiques à intervalles réguliers. Les captures d'écran sont enregistrées sur la mémoire interne de l'écran, et vous pouvez choisir de les recevoir par courriel.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.8  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.64  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      500  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,0737 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      1 300:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Système d'exploitation
      Android 5.1.1

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 1.4 (x 2)
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 2.0 (x 1)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • OPS
      • Micro SD (x 1)
      • 1 Micro USB (type B)
      Sortie vidéo
      • DisplayPort (x 1)
      • DVI-I (x 1)
      Commande externe
      • RJ45
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      Fonctionnalité Wi-Fi en option
      requiert un module Wi-Fi et des antennes externes

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 15 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Boucle de signal
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      • DVI
      • RS-232
      • VGA
      Installation aisée
      • Sortie c.a.
      • Smart insert
      • Poignées de transport
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Détecteur de gravité
      Contrôlable via le réseau
      • RJ45
      • HDMI (un câble)
      • RS-232

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (type)
      110  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Consommation (EPA 7.0)
      90,93 W
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480I, 30 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 228,6  millimètre
      Poids du produit
      25,2  kg
      Hauteur de l'appareil
      699,4  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      56,8  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      48,4  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      27.6  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,3  pouces
      Largeur du cadre
      6,5 mm
      Poids du produit (lb)
      55,6  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      60 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80 (fonctionnement), 5 - 95 (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP1
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      Octacore Cortex A53 1,5 GHz
      Processeur graphique
      PowerVR SGX6110
      Mémoire
      DDR3 2 Go
      Stockage
      Mémoire EMMC 16 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Télécommande
      • Livret de garantie
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      Accessoires fournis
      • Kit d'alignement des bords (1 ) - 2 pièces
      • Kit d'alignement des bords (2 ) - 1 pièce
      • Logo Philips (x 1)
      • Cordon d'alimentation (3 m)
      • Câble RS-232 (3 m)
      • Câble RS-232 pour cascade (x 1)
      • Vis papillon (8 pièces)
      • Câble RS-232 pour cascade
      Socle
      BM04642/00 (en option)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Espagnol
      • Polissage
      • Turc
      • Russe
      • Italien
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Arabe
      • Japonais
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • EnergyStar 7.0
      • CE
      • FCC, Classe B
      • CCC
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CECP
      • EAC
      • PSB
      • EMF
      • UL/cUL

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Télécommande
    • Livret de garantie
    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    Badge-D2C

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