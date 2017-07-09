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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

    55BDL4051T/00

    Attirez l'attention

    Encouragez les collaborations. Communiquez des informations. Cet écran tactile multipoint Full HD professionnel réactif Philips est parfaitement adapté aux applications multidoigts pour plusieurs utilisateurs, qu'il s'agisse d'orientations ou de présentations. Jusqu'à 10 points peuvent être actifs en même temps.

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    Signage Solutions Écran tactile multipoint

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    Attirez l'attention

    Écran tactile multipoint 10 points.

    • 55" (139 cm)
    • Avec Android
    • Tactile multipoint
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

    Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    FailOver garantit l'affichage permanent des contenus

    Qu'il soit installé dans une salle d'attente ou une salle de réunion, faites en sorte que l'écran ne se désactive jamais. Grâce à FailOver, votre écran professionnel Philips bascule automatiquement entre les entrées principale et secondaire, afin de maintenir un affichage même lorsque la source principale n'est plus disponible. Il vous suffit de définir une liste d'entrées de substitution pour vous assurer que l'écran reste actif.

    Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

    Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

    Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.8  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.64  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      1920 x 1080p
      Pas de masque
      0,63 x 0,63
      Résolution optimale
      1920 x 1080 à 60 Hz
      Luminosité
      450  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      16,7 millions
      Niveau de contraste (standard)
      1 100:1
      Rapport de contraste dynamique
      500 000:1
      Temps de réponse (standard)
      12  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Désentrelac. avec compens. de mouvement
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      Traitement de surface
      Revêtement antireflet

    • Connectivité

      Sortie audio
      Prise jack 3,5 mm
      Entrée vidéo
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 1.4 (x 2)
      • USB 2.0 (x 2)
      • USB 2.0 (x 1)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Autres connexions
      • Micro SD
      • 1 Micro USB (type B)
      Sortie vidéo
      • DisplayPort (x 1)
      • DVI-I (x 1)
      Commande externe
      • RJ45
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage
      • Portrait
      Incrustation d'images
      PIP
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      • Masqué
      • Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • Boucle IR (loopthrough)
      • DisplayPort
      • DVI
      • RS-232
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      Poignées de transport
      Qualité d'image
      Contrôle de la couleur avancé
      Contrôlable via le réseau
      • RS-232
      • RJ45
      • HDMI (un câble)
      Mémoire
      eMMC 16 Go

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
      Consommation (type)
      76  W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      FR

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1 024 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 1 920 x 1 200, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1 271,0  millimètre
      Poids du produit
      31  kg
      Hauteur de l'appareil
      741,8  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      91,4  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      50,04  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      29.20  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      3,60  pouces
      Largeur du cadre
      29,2 mm
      Poids du produit (lb)
      68,34  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0-40 °C (paysage) / 0-35 °C (portrait)  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20~80 (fonctionnement), 5~95 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20~60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Lecture image USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      Lecture audio USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      Quad Core Cortex A9, 1.6G
      Mémoire
      DDR3 2 Go
      Stockage
      Mémoire EMMC 16 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Télécommande
      • Piles pour télécommande
      • Guide de démarrage rapide
      • Mode d'emploi sur CD-ROM
      Accessoires fournis
      Guide de logo
      Socle
      Support universel (grande taille) (en option)

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Japonais
      • Polissage
      • Espagnol
      • Turc
      • Russe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • EAC
      • FCC, Classe B
      • PSE
      • CCC
      • PSB
      • LUSD
      • UL

    • Interactivité

      Technologie tactile multipoint
      Tactile infrarouge
      Points de contact
      10 points de contact simultanés
      Plug-and-play
      Compatible HID
      Verre de sécurité
      • Verre trempé de sécurité 5 mm
      • Antiéblouissement

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Télécommande
    • Piles pour télécommande
    • Guide de démarrage rapide
    • Mode d'emploi sur CD-ROM
    Badge-D2C

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