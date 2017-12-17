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    Signage Solutions Écran Q-Line

    55BDL3050Q/00

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    Avec sa résolution extraordinaire, l'écran UHD Android Q-line captive le public comme jamais. L'installation est rapide et ne nécessite pas d'équipement, pour une superbe qualité d'image. Affichez en toute simplicité des contenus locaux et en ligne.

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    Signage Solutions Écran Q-Line

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    Écran 18/7 simple, intelligent et ultranet.

    • 55" (139 cm)
    • 3 840 x 2 160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

    Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    CMND & Create : développez et lancez vos propres contenus

    Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne

    Navigateur HTML5 intégré. Lecture et contrôle du contenu en ligne

    Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

    Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.

    Gestion du système à distance à partir de CMND

    Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

    CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

    Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

    Mémoire interne. Téléversement de contenu pour une lecture instantanée

    Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.

    Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB

    Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

    Spécificités Techniques

    • Image/affichage

      Diagonale de l'écran (cm)
      138.7  cm
      Diagonale de l'écran (pouces)
      54.6  pouces
      Format d'image
      16/9
      Résolution d'écran
      3840 x 2160
      Pas de masque
      0,315 x 0,315 mm
      Résolution optimale
      3 840 x 2 160 à 60 Hz
      Luminosité
      350  cd/m²
      Couleurs d'affichage
      1,07 milliard
      Niveau de contraste (standard)
      4 000:1
      Temps de réponse (standard)
      8  ms
      Angle de visualisation (horizontal)
      178  degrés
      Angle de visualisation (vertical)
      178  degrés
      Amélioration de l'image
      • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
      • Filtre en peigne 3D
      • Balayage progressif
      • Désentrelacement 3D MA
      • Contraste dynamique amélioré
      • Accentuation des couleurs
      • Réglage de la température de couleur
      • Désentrelacement
      • Réduction du bruit
      • Smart Picture
      Technologie de la dalle
      AMVA
      Système d'exploitation
      Android 5.0.1

    • Connectivité

      Sortie audio
      Audio G/D (RCA)
      Entrée vidéo
      • DVI-D
      • HDMI (x2)
      • VGA (analogique sub-D)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrée audio
      Prise jack 3,5 mm
      Commande externe
      • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
      • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
      • RJ45

    • Pratique

      Positionnement
      • Paysage (18/7)
      • Mode portrait 12:7
      Matrice en mosaïque
      Jusqu'à 10 x 15
      Fonctions d'économie d'écran
      Décalage de pixels, faible luminosité
      Contrôle du clavier
      Verrouillable
      Signal de la télécommande
      Verrouillable
      Boucle de signal
      • Boucle IR (loopthrough)
      • RS-232
      Installation aisée
      Verrouillage de la télécommande
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Autres fonctionnalités
      • Verrou Kensington
      • Fixation VESA (400 x 400 mm)
      Contrôlable via le réseau
      • LAN (RJ45)
      • RS-232
      Mémoire
      Mémoire eMMC 8 Go

    • Niveau sonore

      Haut-parleurs intégrés
      2 x 10 W RMS

    • Alimentation

      Puissance électrique
      100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consommation (en fonctionnement)
      145 W
      Consommation (type)
      150  W
      Consommation (max.)
      200 W
      Consommation en veille
      < 0,5 W
      Fonctions d'économie d'énergie
      Veille avancée
      Classe énergétique
      G

    • Résolution d'affichage prise en charge

      Formats informatiques
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1 024, 60 Hz
      • 1 360 x 768, 60 Hz
      • 1 600 x 1 200, 60 Hz
      • 1 920 x 1 080, 60 Hz
      • 3 840 x 2 160, 30/60 Hz
      Formats vidéo
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Dimensions

      Largeur de l'appareil
      1239,2  millimètre
      Poids du produit
      15,96  kg
      Hauteur de l'appareil
      711,6  millimètre
      Profondeur de l'appareil
      61,7  millimètre
      Largeur de l'appareil (pouces)
      48,79  pouces
      Hauteur de l'appareil (pouces)
      28.02  pouces
      Fixation murale
      400 x 400 mm, 200 x 400 mm, 8 M6
      Profondeur de l'appareil (pouces)
      2,43  pouces
      Largeur du cadre
      12,9 mm (H/G/D), 14,7 mm (B)
      Poids du produit (lb)
      35,19  lb

    • Conditions de fonctionnement

      Altitude
      0 ~ 3 000 m
      Température de fonctionnement
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  heure(s)
      Taux d'humidité relative
      20 ~ 80 (fonctionnement), 5-95 % (stockage)  %
      Température de stockage
      -20 ~ 60  °C

    • Applications multimédias

      Lecture vidéo USB
      • ASF
      • AVI
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • DAT
      Lecture image USB
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Lecture audio USB
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Lecteur interne

      UC
      Processeur ARM Quad Core
      Mémoire
      DDR3 2 Go
      Stockage
      Mémoire eMMC 8 Go

    • Accessoires

      Accessoires fournis
      • Cordon d'alimentation secteur
      • Câble RS-232
      • Guide de démarrage rapide
      • Piles pour télécommande
      • Télécommande
      • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
      Accessoires fournis
      • Câble RS-232 pour cascade
      • Couvercle USB et vis x1
      Socle
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Divers

      Langues d'affichage à l'écran
      • Arabe
      • Chinois simplifié
      • Chinois traditionnel
      • Anglais
      • Français
      • Allemand
      • Italien
      • Polissage
      • Russe
      • Espagnol
      • Turc
      • Japonais
      • Tchèque
      • Danois
      • Néer.
      • Finnois
      • Norvégien
      • Portugais
      • Suédois
      Garantie
      Garantie de 3 ans
      Approbations de conformité
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, Classe B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Contenu de l'emballage

    Autres articles dans la boîte

    • Câble d'alimentation
    • Câble RS232
    • Guide de démarrage rapide
    • Piles pour télécommande
    • Télécommande
    • Câble du capteur infrarouge (1,8 m)
    Badge-D2C

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