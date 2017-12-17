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55BDL3050Q/00
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Avec sa résolution extraordinaire, l'écran UHD Android Q-line captive le public comme jamais. L'installation est rapide et ne nécessite pas d'équipement, pour une superbe qualité d'image. Affichez en toute simplicité des contenus locaux et en ligne.Voir tous les avantages
Malheureusement, ce produit n'est plus disponible
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Contrôlez parfaitement vos contenus avec CMND & Create. L'interface glisser-déplacer vous permet de publier facilement vos propres contenus, qu'il s'agisse du menu du jour ou d'informations concernant votre marque. Grâce aux modèles préchargés et aux widgets intégrés, diffusez des images, textes et vidéos en un clin d'œil.
Contrôle de votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips propulsés par Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez aussi installer des applications Web directement à l'écran. Un nouveau système d'exploitation Android assure la sécurité du logiciel et le garde à la dernière configuration plus longtemps.
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.
Sauvegardez du contenu et faites-le jouer sans avoir besoin d’un lecteur externe permanent. Votre écran professionnel de Philips est doté d’une mémoire interne, ce qui vous permet de téléverser des fichiers multimédias pour une lecture instantanée. La mémoire interne fonctionne également comme un cache pour diffusion en ligne.
Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.
Image/affichage
Connectivité
Pratique
Niveau sonore
Alimentation
Résolution d'affichage prise en charge
Dimensions
Conditions de fonctionnement
Applications multimédias
Lecteur interne
Accessoires
Divers
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